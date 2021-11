Im Aufwind: TSV Friedberg schiebt sich auf Platz drei vor

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg holen beim MTV München den dritten Sieg in Folge und sind nach dem fehlstart zurück im rennen um die Play-offs.

Die Friedberger Volleyballer setzten ihrer Siegesserie fort. Beim Tabellenschlusslicht vom MTV München nahmen die Herzogstädter erneut drei Punkte beim 3:1-Erfolg mit und kletterten weiter nach oben in der Tabelle der Dritten Liga Ost.