Nächster Anlauf

3. Liga TSV Friedberg peilt nach zwei Niederlagen zum Auftakt in Deggendorf den ersten Saisonsieg an

Lange Zeit hatten die Volleyballer des TSV Friedberg nicht Zeit, um die ernüchternde Partie gegen die Jungtalente aus München vom vergangenen Wochenende zu verdauen, denn bereits am Samstag steht das nächste Spiel in der 3. Liga Ost an. Am Samstag muss das Team von Trainer Jürgen Malter erstmals in dieser noch jungen Saison auswärts ran. Ab 18 Uhr sind die Herzogstädter zu Gast beim TSV Deggendorf.

Jürgen Malter legte im Training unter der Woche den Fokus auf den eigenen Spielaufbau, möchte man vor allem aus dem vergangenen Spiel lernen und darüber hinaus mit guter Vorbereitung nach Deggendorf aufbrechen. Dort wartet jedoch mit einer erfahrenen Mannschaft die nächste schwierige Aufgabe auf die Friedberger. Neben einem konstanten Spielerkern konnten sich die Niederbayern mit dem einen oder anderen Neuzugang und sogar Bundesligaerfahrung verstärken. Die Deggendorfer gewannen zum Auftakt gegen den MTV München souverän mit 3:0. Zuletzt gab es eine knappe 2:3-Niederlage beim TSV Niederviehbach. Doch von den Stärken der Niederbayern möchten sich die Friedberger nicht beeindrucken lassen und im Gegenzug auf die eigenen Stärken vertrauen. Mut dürfte der Auftritt im ersten Spiel der Saison gegen den ASV Dachau machen. Gegen den Topfavoriten hielt der TSV phasenweise gut mit – am Ende stand aber eine 0:3-Niederlage. Gegen den WWK VCO München gab es eine 1:3-Niederlage. Die Sätze waren allerdings heiß umkämpft, wobei die Friedberger sogar den ersten Durchgang mit 25:23 für sich entscheiden konnten.

Wie der Kader in Deggendorf Kader aussehen wird, ist noch unklar. „Wenn wir in der Lage sind unsere Stärken auszuspielen, sehe ich gute Chancen, die ersten Punkte der Saison einzufahren“, so Spieler Stefan Erhardt. (hur)