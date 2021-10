Neuer Versuch

3. Liga TSV Friedberg peilt im Heimspiel am Sonntag ersten Sieg an

Die Friedberger DrittligaVolleyballer bestreiten am Sonntag bereits ihr drittes Heimspiel. Um 16 Uhr erwartet das Team um Kapitän Andreas Eichhorn den VC DJK München-Ost/Herrsching II.

Nach nun drei Niederlagen und nur einem Punkt auf dem Konto wollen die Friedberger Volleyballer nun zum Befreiungsschlag ausholen. War man von den Herzogstädtern in den vergangenen Spielzeiten eine stets solide und erfolgreiche Hinrunde gewohnt, machen sich aktuell die kurze Vorbereitung sowie einige Ausfälle bemerkbar. Dennoch können die Friedberger vor allem nach dem Tie-Break-Krimi gegen Deggendorf auf eine steigende Formkurve blicken. Trotz der Niederlage griffen dort einige Elemente ineinander und eine Routine im Spielaufbau war zu erkennen. Das nahm Trainer Jürgen Malter mit in die Trainingswoche, um die Stärken weiter auszubauen. Auch mental wolle man an die vergangene Partie anknüpfen, die vor von Kampfbereitschaft und Siegeswillen geprägt war. Kapitän Eichhorn, der gegen Deggendorf auf seiner altbekannten Diagonalposition überzeugte, sieht sein Team vor dem Heimspiel gewappnet: Wenn wir die Einstellung der vergangenen Woche erneut auf Spielfeld übertragen, kann man sich auf ein spannendes Spiel gefasst machen.“ (hur)