Topspiel fällt aus

Dachau verlegt Spiel gegen TSV Friedberg. Verband setzt auf Fortführung

Das für Samstag angesetzte Auswärtsspiel der ersten Herrenmannschaft der Volleyballer des TSV Friedberg beim Drittligaspitzenreiter ASV Dachau wird auf Antrag des Gastgebers verschoben. Grund sind die seit Mittwoch geltenden 2G-plus-Regeln für den Sportbereich in Bayern.

In den vergangenen Wochen lief es rund für den TSV: Drei Siege in Serie und die Maximalausbeute von neun Punkten hievten die Volleyballer in der Tabelle nach oben. Nach der Hinrunde liegt die Truppe von Coach Jürgen Malter mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf Rang drei. Gerade aufgrund des guten Laufs freute man sich im Friedberger Lager auf das Rückspiel beim ASV Dachau. Der ASV, im Augenblick das Maß der Dinge in der 3. Liga, gewann den Saisonauftakt in Friedberg mit 3:0. Doch aus der Revanche wird erst einmal nichts.

Prinzipiell hätte das Spiel stattfinden können, da die Inzidenz in beiden Landkreisen aktuell unter 1000 liegt. Aus Sicht der Dachauer ist die Ausrichtung des Spieltages jedoch nicht organisierbar. Helfer und Personal hätten die Halle in der angespannten Situation nicht betreten wollen. Ein neuer Termin wird in Absprache festgesetzt, wann dieser stattfinden kann, ist aufgrund der unvorhersehbaren Lage jedoch unklar. Nach aktuellem Stand haben bereits zwei Mannschaften aus der Friedberger Staffel in ihrem Landkreis eine Inzidenz über 1000. Sowohl Spiel- als auch Trainingsbetrieb sind damit für den TSV Deggendorf und den TSV Niederviehbach derzeit nicht möglich.

Derweil hat sich der Bayerische Handballverband für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen. Aufgrund der aktuellen Situation stehe es aber den Mannschaften frei, die anstehenden Spiele zu verlegen. „Die Entscheidung, den Spielbetrieb fortzuführen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Letztlich ist der Verband damit auch seiner Aufgabe gefolgt, den Sport und ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Interaktion und Teilhabe aufrechtzuerhalten“, heißt es auf der Internetseite des bayerischen Volleyball Verbands. Der Heimspieltag der Bezirksliga-Damen des TSV Friedberg wurde ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben. (jfrö)