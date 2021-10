Warum der neue Friedberger Trainer gar nicht zum TSV wollte

Plus Die TSV-Männer eröffnen die Saison am Samstag zuhause mit einem Lokalderby. Trainer Jürgen Malter kam eher zufällig zu den Friedberger Volleyballern.

Frauen-Volleyball ist eigentlich das Spezialgebiet von Jürgen Malter. Der erfahrene Trainer war in seiner langen Laufbahn fast ausschließlich für Frauenmannschaften verantwortlich. Seit Ende Juli coacht der Penzinger die Drittliga-Männer des TSV Friedberg. Wie es dazu kam und wo er Unterschiede zwischen Männern und Frauen sieht.