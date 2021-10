Für die Drittliga-Männer des TSV Friedberg geht es bereits am Freitag weiter

Nur sechs Tage nach der Auftaktniederlage gegen den ASV Dachau steht für die Volleyballer des TSV Friedberg das nächste Heimspiel in der Dritten Liga Ost an. Am Freitag ab 20.30 Uhr ist gegen VC Olympia München Wiedergutmachung angesagt.

„Die ersten Punkte sollen und müssen her“, fordert Friedbergs Zuspieler Christian Hurler. Dabei sah man gegen die Münchner, die mit ihren Nachwuchsspielern aus dem Volleyballinternat hoch einzuschätzen sind, in den vergangenen Jahren nicht gut aus. „Es ist immer ein unangenehmes Spiel. Man muss sein Ding durchziehen und darf nicht zu viel nachdenken“, so Hurler, der im ersten Spiel vom gegnerischen Trainer zum MVP gewählt wurde. Außenangreifer David Strobel wird TSV-Trainer Jürgen Malter wieder zur Verfügung stehen. Auf ein Wiedersehen hoffen einige altgediente Friedberger besonders: Sven Lehmann fungiert derzeit als Trainer des Stützpunktteams in München und könnte an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehren. Die Zweite startet am Freitag ab 20 Uhr gegen den ASV Dachau in die Bayernliga-Saison. Die Bezirksliga-Frauen sind am Samstag in Mauerstetten zu Gast. (jfröh)