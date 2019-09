12:43 Uhr

Volleyballer des TSV Friedberg siegen in Jena

Die Volleyballer des TSV Friedberg feierten in den ersten beiden Drittliga-Begegnungen zwei Siege.

Die Friedberger Volleyballer verlieren erneut den ersten Satz, setzen sich letztlich aber deutlich mit 3:1 durch.

Von Christian Hurler

Wie schon am vergangenen Spieltag haben die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg einen 0:1-Satzrückstand gedreht und nehmen beim VSV Jena die volle Punktzahl mit. Ein neuer Spieler glänzt dabei mit einer hervorragenden Leistung.

TSV Friedberg verliert ersten Satz in Jena

Der 3:1-Auswärtserfolg in Jena war keine einfache Angelegenheit. Erneut begann der TSV zu zurückhaltend, konnte sich aber trotz eines schlechten Aufschlagspiels immer wieder zum Ausgleich kämpfen. Beim Punktestand von 17:17 waren es dann die Gastgeber, die nach einer Auszeit dem Spiel ihren Stempel aufdrückten und sich langsam absetzten. Am Ende hieß es folgerichtig 25:20 für Jena.

Nachdem sich in Durchgang zwei zunächst ein ähnliches Bild abzeichnete, agierten die Friedberger zunehmend doch deutlich fokussierter. Die TSV-Volleyballer ließen sich den vorherigen Satzverlust nicht anmerken, schafften es ab dem Stand von 12:12 immer wieder beim eigenen Aufschlag zu punkten. Michael Stöcker und David Strobel wurden ein ums andere Mal gut von Michael Hurler in Szene gesetzt. Friedberg glich mit einem 25:20 in Sätzen aus.

Volleyballer aus Friedberg drehen die Partie

Mit deutlich mehr Elan und Selbstbewusstsein erspielte sich der TSV gleich zu Beginn des dritten Satzes eine Drei-Punkte-Führung. Zwei Auszeiten von Jena bei Ständen von 10:14 und 14:20 brachten die Friedberger nur geringfügig aus dem Konzept. Friedberg gewann den Durchgang erneut mit 25:20.

Drei Punkte vor Augen, starteten die Friedberger um Kapitän Julian Birkholz sehr konzentriert in den vierten Durchgang. Kurzzeitig konnten sich die Friedberger sogar einen deutlichen 10:5-Vorsprung erspielen. Aber Jena gab nicht auf, punktete seinerseits durch mutige Aufschlagserien und gute Blockarbeit und konnte so noch auf 19:21 verkürzen. Gute Aufschläge von Strobel und zwei präzise Angriffe von Julian Birkholz konnten die gegnerische Aufholjagd dennoch unterbinden. Mit einem druckvollen Aufschlag besiegelten die Friedberger schlussendlich ihren Erfolg. 25:21 ging der letzte Satz an das Team, das somit einen 3:1-Auswärtssieg feiern durfte.

Neuzugang Strobel mit perfektem Start beim TSV Friedberg

„Wir wussten, dass uns in Jena ein schwieriges Spiel erwartet. Leider sind wir ähnlich wie am vergangenen Wochenende zu passiv ins Spiel gestartet und haben den ersten Satz zu leicht abgegeben. Dennoch haben wir uns anschließend in den richtigen Elementen gesteigert und einen verdienten Sieg eingefahren“, freute sich David Strobel nach zwei Siegen aus zwei Spielen. Der Neuzugang erlebte damit einen perfekten Start im TSV-Trikot.

