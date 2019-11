vor 17 Min.

Von Nizza bis nach Cannes

Karl-Heinz Berger mit seiner Finisher-Medaille in Cannes.

Leichtathletik: 101. Marathon für Karl-Heinz Berger.

Von Andreas Greppmeir

Unlängst fand die 11. Austragung des Marathon des Alpes-Martinimes Nice-Cannes statt. Über die klassische Marathondistanz geht es dabei vom französischen Nizza immer am Ufer der Französischen Riviera entlang bis nach Cannes.

Start bei strömendem Regen

Karl-Heinz Berger aus Friedberg war dabei und bestritt seinen 101. Marathon. Etwas musste er sich am Start jedoch gedulden, da dieser aufgrund eines Unwetters um eine halbe Stunde verschoben wurde. Um 8.30 Uhr ging es dann bei strömendem Regen los, wobei das Wetter im Laufe des Vormittags immer besser wurde. So konnte Karl-Heinz Berger nach 4:47,39 Stunden sogar bei strahlendem Sonnenschein die Ziellinie in Cannes überqueren. Rund 5200 Läufer hatten den Marathon unter die Füße genommen.

Karl-Heinz Berger wurde mit seiner Leistung auf Platz 4068 geführt. In der Altersklasse M60 erreichte er den 148. Platz.

Themen folgen