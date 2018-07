vor 39 Min.

WM-Tippspiel: Da waren's nur mehr 26

Die Halbfinalisten hatten die wenigsten auf dem Zettel

Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland geht auf die Zielgerade, seit Samstagabend stehen die beiden Halbfinalpartien fest. Frankreich trifft auf Belgien, England misst sich mit Kroatien. Außer Frankreich, das schon vor Turnierbeginn zu den Topfavoriten zählte, stehen eher also Außenseiter bzw. sogenannte Geheimfavoriten im Semifinale. Und das hat auch Auswirkungen auf das Tippspiel der Friedberger Allgemeinen, denn es sind nur mehr 26 Tipps im Rennen. Insgesamt waren bei uns in der Redaktion 346 Tipps eingegangen.

Zwölf Mitspieler rechnen damit, dass sich am kommenden Sonntag in Moskau Frankreich und Kroatien gegenüberstehen, acht haben die Endspielpaarung Belgien gegen Kroatien getippt, vier erwarten ein Endspiel Frankreich gegen England und zwei haben Belgien und England als Finalisten getippt. Es bleibt also spannend, an wen unsere Preise gehen – wobei eines schon sicher ist: Es gibt Mitspieler, die das richtige Finale vorhergesagt haben – nur wie viele das letztlich sein werden, das steht spätestens am Mittwochabend fest. (pkl)

