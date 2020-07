vor 1 Min.

Warum die Friedberger Trampolinsparte derzeit auf Eis liegt

Wie geht es weiter mit der Trampolinsparte beim TSV Friedberg? In der Abteilung gibt es Reibereien.

Plus Ein Schreiben der Turn-Abteilungsleiterin des TSV Friedberg sorgt für Unmut unter den Eltern: Das Training fällt aus. Schuld sind interne Reibereien.

Von Michael Postl

Als die Eltern der Friedberger Trampolinspringer vor knapp einem Monat in ihr Postfach sahen, verschlug es den meisten erst einmal den Atem. Denn in einem Schreiben der TSV-Turnabteilung und des Vorstandes, das unserer Redaktion vorliegt, steht, dass die Sparte „vorübergehend stillgelegt“ werde.

Dies rief zahlreiche Reaktionen vor allem seitens der Eltern hervor. Immerhin blickt die Trampolinsparte auf zahlreiche Erfolge bei bayerischen und deutschen Meisterschaften sowie bei internationalen Wettkämpfen zurück.

In dem Elternbrief erklären der Vorstand mit dem Vorsitzenden Karsten Weigl sowie die Turn-Abteilungsleiterin Sabine Walter, wie sie zu ihrer Entscheidung kamen: Grundsätzlich sei es nicht gelungen, eine vertrauensvolle Basis mit dem Trainerteam zu finden.

Im vergangenen halben Jahr sei es zu Datenschutzverletzungen, einer übermäßigen Handynutzung und einem respektlosen Umgangston gegenüber der Abteilungsleitung gekommen. Nun sehe man keine Möglichkeit, die Sparte Trampolin in dieser Konstellation weiterzuführen, heißt es in dem Brief.

Trampolintrainer des TSV Friedberg sind geteilter Ansicht

Seitens der Trainer gibt es diesbezüglich geteilte Ansichten. Marc Kimmel pflichtet Spartenleiterin Walter bei: „Es herrschte kaum mehr Disziplin innerhalb der Trainergruppe, die Qualität des Trainings hat stetig abgenommen.“

Für über 20 Kinder stünden nur vier ausgebildete Trainer zur Verfügung. Aus der Abteilung ist auch zu hören, dass nicht alle Trainer gleich engagiert sind. Es heißt, dass einige ihre eigenen Interessen verfolgen.

Doch es gibt auch Kritik vonseiten der Jugendtrainer. Sie seien überrascht gewesen von der Entscheidung, die Sparte vorerst zu schließen. Probleme habe es jedoch schon länger gegeben. Insbesondere mit den zu harten Regeln und Walters verschärftem Ton. Eine der Regeln habe ein Handyverbot während des Trainings vorgesehen.

Kimmel hatte das Verbot begrüßt. Wie andere Trainer jedoch bemängeln, gebe es Situationen, in denen ein Handy sinnvoll sei. Zum Beispiel zum Filmen der Kinder, um die Videos anschließend auf die Internetseite zu stellen. Es sei jedoch nicht nur darum gegangen. Teilweise seien die Trainer zu abgelenkt gewesen, um wie am Trampolin üblich, Hilfestellung zu geben.

Auch den Umgang mit dem Recht am Bild kritisiert Walter in ihrem Schreiben. Was genau sie den Trainern vorwirft, bleibt jedoch unklar. Intern wird vermutet, dass es um das Filmen von der Tribüne aus gehe, insbesondere von Eltern.

Ein weiterer Vorwurf ist der Umgang mit Geldern. Diesen konkretisiert Walter nicht weiter, dem Vernehmen nach geht es jedoch wohl um Benzingeld. Für längere Fahrten wird es von den Trainern eingesammelt – manchmal offenbar etwas zu viel. Fragt man bei einigen Trainern nach, gibt es kaum konkrete Antworten. Einige wissen nicht, was Walter mit dem Vorwurf meint. Grundsätzlich und speziell zu den Vorwürfen möchte sich Walter jedoch nicht äußern.

Spartenleiterin des TSV Friedberg ist genervt

Die Spartenleiterin wirkt im Gespräch angestrengt. Ihre Intention sei immer gewesen, die Sparte ab September weiterzuführen. In ihrem ersten Elternbrief, der noch vom Vorstand unterzeichnet war, klingt es noch nicht so konkret.

Dort heißt es, dass trotz der Stilllegung intensiv an einem möglichen Neuaufbau im Herbst 2020 gearbeitet werde. Wie ein Neustart, die Konstellation des Trainerteams und der Trainingsbetrieb aussehen könnte, sei noch völlig offen. Das Ziel sei es aber, dass Trampolinturnen weiter ein Teil der Turnabteilung sei.

Drei Tage später kam eine weitere Mail – wohl als Reaktion auf teils wütende Antworten der Eltern. Diese Mail unterschrieb nun nur noch Walter selbst – ohne Vorstand. Im zweiten Schreiben heißt es, dass die Sparte in gemeinsamer Verantwortung und vertrauensvoll neu organisiert werden solle, möglichst bis September.

Mit einem Großteil der Trainer plant Friedberg kommende Saison nicht mehr

In der ersten Mail den Vorstand unterschreiben zu lassen, sei ein Versehen gewesen, teilt dessen Vorsitzender Karsten Weigl mit. Er habe zwar Kenntnis von der Mail gehabt, sei jedoch nicht involviert gewesen.

Der Zusatz in der Mail, dass ein Gespräch mit dem Trainer- und Betreuerteam anberaumt sei, wirft jedoch Fragen auf. Denn ein solches Gespräch hat es bislang wohl noch nicht gegeben, dem Vernehmen nach warten einige Trainer schon länger darauf. Walter soll in diesem Zusammenhang auf die Kontaktbeschränkungen verwiesen haben.

Laut Weigl kommt die aktuelle Pause zum richtigen Zeitpunkt. „Eine Neustrukturierung und ein Neuaufbau sind nötig geworden. Da vertraue ich Frau Walter“, sagt der Vorstandsvorsitzende. „Aktuell können wir wegen der Kontaktbeschränkungen ohnehin nicht trainieren.“

Stand jetzt fangen die Friedberger Trampolinspringer also ab September wieder mit dem Training an. Wer dann verantwortlich ist, wird sich zeigen, denn Anfang Juli erhielt ein Großteil der Jungtrainer eine Mail der Spartenleitung. Darin heißt es, dass mit ihnen bei einem Neuaufbau nicht mehr geplant werde.

