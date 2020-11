vor 48 Min.

Warum nicht alle Mannschaften aus Aichach-Friedberg spielen

So sieht es bei den Sportkeglern in der Corona-Saison aus.

Plus Den heimischen Vereinen steht es in dieser Saison frei, am Ligabetrieb teilzunehmen. Wie die Teams auf die Corona-Spielzeit reagieren und was noch anders ist.

Von Sebastian Richly

Das Donnern, wenn die Kugel auf die Kegel trifft und der Jubel der Fans und Mannschaftskollegen, wenn der Wurf erfolgreich war – bei den heimischen Sportkeglern geht es für gewöhnlich ganz schön laut zu. Das ist in dieser Saison aufgrund der Corona-Pandemie anders.

Aktuell ruht der Spielbetrieb aufgrund des erneuten Lockdowms bis Januar, mindestens bis Dezember darf nicht trainiert werden. Schon vorher hatte die Pandemie Auswirkungen auf den Spielbetrieb. Den Zuschauern ist es lediglich erlaubt zu klatschen. Die sonst allgegenwärtigen Motivationssprüche sind verboten. Hinzu kommen weitere Einschränkungen, die in der Summe dazu führen, dass viele Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land erst gar nicht antreten. „Das macht so keinen Spaß. Die Anfeuerung fehlt und man gibt sich ja normal gegenseitig Tipps. Das ist nicht das normale Kegeln“, erzählt Heike Janik, Vorsitzende beim Sportkegelclub Mering.

Die Meringer treten anstatt mit vier Mannschaften in dieser Saison nur mit zwei Teams an. Die Erste Männer- sowie Frauenmannschaft setzt aus, während die Männer II sowie die Gemischte um Punkte spielen. Janik: „Wem es zu riskant ist, der muss nicht spielen. Darauf haben wir uns geeinigt“, so die Vorsitzende, die selbst in dieser Saison auf Punktspiele verzichtet: „Mir persönlich fehlt etwas – als ob beim Fußball niemand ins Stadion dürfte. So drückt das auf die Stimmung. Aber jeder kann für sich entscheiden, ob das für ihn in Ordnung geht.“ Bei den Meringern fallen in diesem Jahr voraussichtlich auch die internen Meisterschaften aus, trainiert wird einmal pro Woche. Janik: „Das klappt ganz gut. Wenn möglich, bringt jeder seine eigene Kugel mit. Wir müssen zudem auf den Abstand achten.“

Die Pöttmeser Keglerinnen um Sabrina Boldt treten in dieser Saison nicht an. Bild: Sebastian Richly

Pöttmeser Kegler verzichten auf Ligabetrieb

Trainiert wurde bis Anfang November auch beim KC Pöttmes, Wettkämpfe gegen andere Vereine finden allerdings nicht statt. Vorsitzender Werner Hammerl erklärt: „Der Aufwand ist zu hoch. Wir müssten ja nach jedem Spiel lüften und die Kugeln desinfizieren.“ Auch Hammerl beklagt die fehlende Stimmung: „Zuschauer gehören bei uns unbedingt dazu. So macht das keinen Spaß.“ Deshalb haben die Pöttmeser gleich alle Mannschaften abgemeldet. Auch das Aushängeschild des Vereins, die Landesliga-Frauen, treten nicht an. In der Süd-Staffel sind nach dem Rückzug einiger Mannschaften gerade noch fünf Teams vertreten.

Hammerl: „Gerade die Gegner in der näheren Umgebung haben allesamt zurückgezogen. Wir hätten praktisch nur weite Auswärtsfahrten gehabt. Das macht keinen Sinn“, so Hammerl. Sorgen machen, in welcher Liga die Pöttmeser Kegler künftig spielen, muss man sich aber nicht, denn Absteiger wird es laut Verband in dieser Saison nicht geben. Auch wenn die Pöttmeser nicht um Punkte antreten, so sollen, wenn möglich, interne Meisterschaften ausgespielt werden. Hammerl: „Damit zumindest ein bisschen sportlicher Anreiz da ist.“

Diesen will man auch bei den Keglern des TSV Aichach schaffen. Zwar nehmen zwei Männermannschaften am Ligabetrieb teil, doch ob die Saison fortgesetzt wird, ist noch unklar, wie Abteilungsleiter Jürgen Küchler erklärt: „Bis Januar gibt es keine Spiele mehr. Was danach kommt, müssen wir abwarten. Falls es nicht weitergeht, wollen wir interne Wettbewerbe abhalten.“ Kreis- und Bezirksmeisterschaften werden nicht stattfinden, aber Küchler hofft, dass zumindest die Saison fortgesetzt werden kann: „Das wäre gut, weil sonst gar nichts ist. Zwar fehlt die Lautstärke bei den Spielen, aber ein Wettbewerb ist zumindest vorhanden“, so Küchler, der selbst in der Zweiten spielt. Im Gegensatz zu den Männern geht die Gemischte TSV-Mannschaft nicht an den Start: „Manchen war das Risiko einfach zu groß“, so Küchler, der vor dem Lockdown mit der Trainingsbeteiligung zufrieden war.

