Wasserski

06:58 Uhr

EM in Friedberg: Gute Stimmung auf und neben dem Wasser

Am Friedberger See ist die Jugend- und Senioren-EM ausgetragen worden. Über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei am Start. Bei den Vorläufen am Samstag gaben die Senioren im Slalom ihr Bestes.

Plus Die Europameisterschaft der Junioren und Senioren hat über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Friedberger See gezogen. Wie sie den Wettkampf erleben.

Von Sabine Roth

Noch nie waren so viele Sportlerinnen und Sportler aus elf Nationen auf dem großen Gelände des Wasserskivereins Friedberg. Über hundert traten bei der Junioren- und Senioren-Europameisterschaft an.

