Nachwuchs ist nicht zu bremsen

WSV Friedberg fährt bei deutschen Juniorenmeisterschaften mehrere Titel ein

Der Ausflug vom Wasserskilift zum Boot hat sich für Paula Götz, Leni Bauer, Luis Bauer und Carlo Müller vom WSV Friedberg gelohnt. Die Friedberger Nachwuchsläuferinnen und Nachwuchsläufern bereiteten sich 2021 parallel zum Lift auch am Boot auf die Saison vor. Trainiert wurde dafür bei Gundelfingen. Bereits bei den Vorbereitungswettkämpfen in Amberg und Gundelfingen zeigten die WSVler gute Leistungen und waren auch bei den deutschen Junioren-Meisterschaften in Halle dabei. Dort wuchs der Friedberger über sich hinaus.

Als Kombiniererin startete Paula Götz in der U14 in allen drei Disziplinen gut in den Wettkampf. Nach den Vorläufen lag sie jeweils auf dem zweiten Platz. Im Trickski sicherte sie sich mit neuer Bestleistung von 1050 Punkten die erste Silbermedaille. Im Slalom patzte sie im Finale und fiel auf den Bronzerang zurück. Im Springen blieb sie stabil und sicherte sich ebenfalls Silber. In der Kombinationswertung aus allen Disziplinen holte sie sich den dritten Vizemeistertitel.

Vor allem im Slalom zeigt Luis Bauer in der U14 eine starke Leistung. Er gewann den Vorlauf, stürzte aber knapp vor dem Ausfahrtstor und dürfte noch nicht in die Verkürzung. Besser lief es dann im Finale. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 1,5 Bojen an der 16-Meter-Leine wurde er deutscher Meister. Im Trickski fuhr er mit 1060 Punkten persönliche Bestleistung im Vorlauf. Im Finale reichten 950 Punkte für den Titel.

Starke Konkurrenz bestimmte die weibliche U17. Doch Leni Bauer schafft es sowohl im Trickski als auch im Slalom, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. In beiden Disziplinen sprang Bronze heraus. Schon im Trickski-Vorlauf knackte Carlo Müller in der männlichen U17 die erste eigene Bestleistung mit 1570 Punkten. Im Finale verteidigte er Platz zwei. Im Slalom sprang überraschend Platz drei heraus – ebenfalls mit Bestleistung von 2 Bojen an der 14-Meter-Leine bei 58 Stundenkilometern. Im abschließenden Springen knackte er mit 21,20 Metern erstmals die 20-Meter-Marke und gewann Bronze. Bei der sehr knappen Entscheidung in der Kombinationswertung musste er sich mit Bronze zufriedengeben.

Die deutsche Meisterschaft in Halle war für die Nachwuchsläufer des WSV Friedberg der Saisonhöhepunkt am Boot. Nun beginnen die Vorbereitungen auf die Europameisterschaft vom 23. bis 26. September am Friedberger See. (AZ)