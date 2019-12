10:05 Uhr

Wer fährt zum Augsburger Kreisfinale?

Die Landkreis-Endrunde steigt am Samstag in der Dreifachhalle des TSV Dasing. Der Gastgeber, der FC Stätzling und die Sportfreunde wollen eine Runde weiterkommen.

Von Reinhold Rummel und Peter Kleist

Es ist wieder Hallen-Zeit in Dasing und am Samstag, 28. Januar steht in der Dreifachhalle die Landkreis-Endrunde der Kreise Augsburg Stadt und Aichach-Friedberg auf dem Programm. Dabei geht es ab 17 Uhr um vier Fahrkarten zum Kreisfinale des Fußball-Kreises Augsburg, das am Dreikönigstag in der Halle des TSV Friedberg über die Bühne gehen wird. Ursprünglich stand in der Ausschreibung, dass sich die Plätze eins bis drei für das Kreisfinale qualifizieren würden, nun sind es die ersten Vier. „Wir mussten uns an die anderen Kreise angleichen und da die Kreismeisterschaften ja die Vorrunden zur schwäbischen Meisterschaft ersetzen, müssen diese überall einheitlich ausgetragen werden“, so der Kreisvorsitzende Reinhold Mießl.

Am Samstag aber geht es in Dasing zunächst darum, die vier Teams zu ermitteln, die am 6. Januar dann die Möglichkeit haben, sich für die schwäbische Meisterschaft in Günzburg zu qualifizieren.

Die Sportfreunde Friedberg, der TJKV Augsburg, der FC Alba Augsburg, der FC Stätzling, der FC Affing und der FSV Inningen sicherten sich in drei Vorrundenturnieren die Teilnahme an der Landkreisfinalrunde. Das Achterfeld komplettieren Titelverteidiger TG Viktoria Augsburg und Hausherr TSV Dasing, der das dritte Vorrundenturnier für sich entscheiden konnte und schon vor Turnierbeginn als Teilnehmer der Endrunde feststand. Im Finale der Vorrunde bezwangen die Dasinger den FC Stätzling mit 3:2.

Spielleiter Günther Behr freut sich schon

Spielleiter Günther Behr freut sich bereits auf die Finalrunde. „Die Vorrunden haben gezeigt, dass die Vereine mit viel Spaß aufgetreten sind“, so behr. Zudem ist er Turnierleiter auch gespannt, ob es noch zu einer Steigerung kommen kann. „Das Qualifikations-Turnier vor einer Woche war schon ausgezeichnet besetzt“, meinte er. Behr zählt deshalb den Hausherrn TSV Dasing, FC Stätzling und den FC Affing zum erweiterten Favoritenkreis. „Alle drei haben gezeigt, dass sie wieder ein Wort bei der Titelvergabe mitreden können.“ Ebenso ist er auf das Auftreten der Sportfreunde Friedberg gespannt: „Die haben bei ihrem Vorrundenturnier für große Furore gesorgt und an die früheren starken Hallenauftritte angeknüpft.“ Auch Bezirksligist TG Viktoria Augsburg will als Titelverteidiger vorne dabei sein. Die vier Teams, die das Halbfinale erreichen, werden an Dreikönig in der Friedberger TSV-Sporthalle um die Fahrkarten für die schwäbische Endrunde mit dabei sein.

Gruppe A ist stark besetzt

Stark bestückt ist in Dasing am heutigen Samstag die Gruppe A. Dort treten der der FC Alba Augsburg, die Sportfreunde Friedberg, der FC Stätzling und der TSV Dasing um den Einzug in die Zwischenrunde an. In der Gruppe B bekommt es Bezirksligist FC Affing mit Titelverteidiger TG Viktoria Augsburg, dem FSV Inningen und dem TJKV Augsburg zu tun. Bereits im Eröffnungsspiel steckt viel Brisanz. Die Sportfreunde Friedberg treffen auf den TSV Dasing. Dasings Coach Jürgen Schmid meinte: „Wir wollen uns zu Hause wieder gut präsentieren und schauen dann, was am Ende des Tages dabei raus kommt.“ Auf eines hofft der Dasinger Coach besonders, nämlich „dass wir von Verletzungen verschont bleiben.“

Rainer Koch, der „Hallen-Coach“ des Bezirksligisten FC Stätzling, wird in etwa dem Kader vertrauen, der schon bei der Vorrunde an gleicher Stelle im Einsatz war. „Wir sind ganz gut aufgestellt“, meinte er und beim FCS hat man schon ein Ziel vor Augen. „Natürlich wollen wir zum Kreisfinale und auch zur schwäbischen Endrunde. Wer in Günzburg einmal dabei war und schon einmal schwäbischer Meister wurde, weiß, wie es dort ist und möchte gerne wieder dorthin“, sagte Koch.

Wolfgang Marzini (rechts), der Trainer der Friedberger Sportfreunde, möchte die „Großen“ ein bisschen ärgern. Bild: Peter Kleist

Sportfreunde wollen die „Großen“ ärgern

Wolfgang Marzini, der Coach der Friedberger Sportfreunde, geht gelassen in das Landkreisfinale und wird dort den Akteuren vertrauen, die vor Wochenfrist Turniersieger wurden. „Vielleicht nehme ich noch David Huber als Backup mit. Wir freuen uns, dass wird dabei sind, haben eine schwere Gruppe erwischt“, meinte der Trainer. „Wir sind Außenseiter und wollen schauen, ob wir vielleicht die beiden ,Großen’ Dasing und Stätzling ein bisschen ärgern können“, so Marzini.

