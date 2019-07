06:00 Uhr

Wer wird Sportler des Monats in Friedberg?

Für den Juni stehen eine Turnerin, eine Reiterin und ein Schwimmer zur Wahl. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Favoriten ab.

Von Philipp Schröders

Nun wird es wieder spannend. Die Sportredaktion der Friedberger Allgemeinen stellt die Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Monats Juni vor. Sie haben wieder in der Hand, wer den Titel holt. Das sind die Kandidaten:

Katharina Steinbach Einzeln, aber auch im Team ist die Turnerin Katharina Steinbach vom TV Mering erfolgreich. Die 24-Jährige ist vor kurzem mit den Turnerinnen des TSC Mering in die Landesliga 1 aufgestiegen. Eigentlich gehört Steinbach ja dem Nachbarverein an, aber einmal in der Woche trainiert sie mit dem TSC-Team und nimmt mit ihm auch an Wettkämpfen teil. Beim Gaueinzelwettkampf im Gerätturnen in Stadtbergen landete sie aber alleine auf dem Podest. Aufgeregt, aber souverän, turnte sie an diesem Tag ihre LK3-Übungen durch und holte den zweiten Platz. Sehr freut sie sich auch über den Vereinsmeistertitel beim TV Mering, den sie in diesem Jahr zum zweiten Mal gewann. „Das war sehr schön“, sagt sie. Die 24-Jährige lebt in Meriching und studiert in München Industriedesign. Mit sechs Jahren fing sie beim Kinderturnen an. Dann hatte sie ein paar Jahre Pause und stieg mit 13 Jahren in Mering wieder mit dem Geräteturnen ein. „Mir gefällt die Vielseitigkeit. Man braucht in den einzelnen Muskel Kraft, um die Übungen ausführen zu können. Man muss aber auch Eleganz mitbringen.“

Nicola Miller Die 14-jährige Nicola Miller reitet, seitdem sie vier Jahre alt. „Ich bin mit Pferden aufgewachsen, ich bin von klein auf mit meinen Eltern in den Stall gegangen“, sagt sie. Seit ein paar Jahren macht die Kissingerin als Vielseitigkeitsreiterinnen auf sich aufmerksam. Mit ihren Ponys hat sie bereits einige Erfolge vorzuweisen. Ihr Können bewies die 14-Jährige vor kurzem auch auf Gut Kerschlach, einem Ortsteil der Gemeinde Pähl in Oberbayern. Die Kissingerin gewann das bayerische Nachwuchschampionat, in dem Großpferde und auch Ponys in einer Gesamtwertung gewertet werden. Diese setzt sich zusammen aus Dressur, Springen, Vormustern, Theorie, Gelände und dem Sporttest Laufen. Nicola Miller besucht zurzeit die Mittelschule in Kissing. Am Pferdesport gefällt ihr, das sie mit Lebewesen zusammen agiert. „Es wäre nichts für mich, einem toten Ball hinterherzurennen.“ Pferde hätten ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen und ein Gespür für den Reiter.

Robin Lienhart Wasser ist das Element des Friedbergers Robin Lienhart. Das hat der 13-Jährige vor kurzem bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin wieder bewiesen. Dort zeigte er sich in Topform. In fünf Tagen landete er dreimal auf dem Podest. In der Disziplin 800 Meter Freistil schwamm er in der der Altersklasse 13 bayerischen Rekord und nahm bei der Siegerehrung die Bronzemedaille in Empfang. Nur einen Tag später startete er über die 1500 Meter Freistil, die längste Strecke, die im Becken geschwommen wird. Erneut unterbot er den bestehenden bayerischen Rekord der Altersklasse 13 und holte sich Bronze. Am letzten Tag griff er über die 400 Meter Freistil noch einmal an. Diese Mal gewann er sogar Silber. „Ich habe nicht mit drei Podestplätzen gerechnet, höchstens mit einem“, sagt Lienhart. Er sei aber auch super vorbereitet gewesen. Der Friedberger Gymnasiast schwimmt seit acht Jahren. Zudem ist er auch als Leichtathlet aktiv. Nur für Ballsportarten konnte er sich nie begeistern.

Sportlerwahl der Friedberger Allgemeinen: So könnnen Sie abstimmen

Die Sportredaktion der Friedberger Allgemeinen stellt Ihnen heute wieder drei erfolgreiche Sportler zur Abstimmung zum „Sportler des Monats“ zur Wahl. Sie als interessierte Leserinnen und Leser entscheiden, wer sich als Sportler des Monats Juni am Jahresende bei der Wahl zum „Sportler des Jahres 2019“ beteiligen darf.

