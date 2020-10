25.10.2020

Wieder mit Trainer: So wollen die Meringer Fußballer zurück in die Spur

Mittelfeldspieler Fatih Cosar (hier beim Freistoß gegen Bad Heilbrunn) zeigt es an: Der SV Mering will gegen Geretsried den zweiten Sieg nach dem Neustart holen.

Plus Der SV Mering wartet seit vier Wochen auf ein Erfolgserlebnis. Am Sonntag soll es wieder klappen. Wieder mit dabei ist Trainer Ajet Abazi, dafür fehlen andere.

Von Sebastian Richly

Einen Dreier möchte Merings Trainer Ajet Abazi in jedem Spiel holen. Für das Heimspiel am Sonntag gegen die TuS Geretsried hat der MSV-Coach aber noch einen weiteren Wunsch: „Ich will mal wieder zu Null spielen. Vorne sind wir immer für ein Tor gut, da mache ich mir keine Sorgen, aber hinten haben wir ein paar Probleme.“ Die will der MSV am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) in den Griff bekommen.

Dabei könnte den Hausherren entgegenkommen, dass mit Srdjan Ivkovic der Torjäger der Gäste immer noch verletzt ausfällt. „Er ist ein sehr guter Stürmer und hat im Hinspiel gegen uns getroffen. Die haben offensiv aber auch noch andere sehr gute Spieler“, so Abazi, der sein Team vor einer schwierigen Aufgabe sieht. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe. Die sind zweikampfstark, können aber auch nach vorne spielen. Darauf müssen wir uns einstellen.“ In der Tabelle trennt die beiden Teams gerade einmal ein Punkt. Mit einem Sieg könnte der MSV am Konkurrenten vorbeiziehen. Ein Duell der Tabellennachbarn, aber es hätte auch ein Duell der Torjäger werden können, denn auch der MSV muss aktuell auf seinen besten Schützen Markus Gärtner verzichten. Der 27-Jährige pausiert aus privaten Gründen. Im Hinspiel brachte Gärtner sein Team mit zwei Toren nach seiner Einwechslung auf die Siegerstraße.

Vorerst das Meringer Trikot nicht mehr anziehen wird Torjäger Markus Gärtner (Mitte). Der 27-Jährige pausiert aus privaten Gründen bis zum Jahresende. Bild: Sebastian Richly

Fußball: Mering gewinnt Hinspiel in Geretsried

Die Partie vor mehr als einem Jahr endete mit einem 4:1-Erfolg für den MSV. Abazi erinnert sich gerne: „Da haben wir richtig gut gespielt. Aber auch da stand das Spiel auf Messers Schneide. Wir müssen wirklich aufpassen.“ Beide Teams werden am Sonntag nicht mit der ganz breiten Brust auflaufen. Geretsried ist nach dem Neustart gar noch ohne Sieg, der MSV verbuchte lediglich einen Dreier. Abazi: „Den haben wir zuhause gegen Bad Heilbrunn geholt. Genau an dieses Spiel möchte ich anknüpfen, das war fast perfekt.“ 4:0 schickte der MSV den Aufsteiger vor vier Wochen nach Hause, jetzt soll gegen Geretsried der nächste Dreier her: „Wir müssen wieder kompakter stehen und die groben Fehler vermeiden, dann bin ich zuversichtlich, was den Sieg angeht“, so Abazi, der nach seiner Erkältung am Sonntag auf die Trainerbank zurückkehrt.

Vergangene Woche in Jetzendorf sprang kurzfristig Maximilian Lutz ein und gab die Kommandos beim 2:2. Unter der Woche übernahm Co-Trainer Gerald von Zehmen. „Ich habe mich sicherheitshalber auch auf Corona testen lassen, aber es war nur eine Erkältung. Ich bin wieder fit und freue mich, zurück bei der Mannschaft zu sein“, so Abazi. Nicht nur der Trainer ist zurück, sondern auch der Spielerkader füllt sich wieder. „Ich kann auf alle Spieler zurückgreifen. Nur Noah Kusterer ist leicht angeschlagen. Bei ihm müssen wir sehen, ob es geht.“

Für den MSV ist das Duell gegen Geretsried nicht der Abschluss der Punktrunde. Nach zwei Spielen im Ligapokal gegen Gilching und Olching steht noch das Nachholspiel am 14. November gegen den FC Sonthofen an. Danach warten noch zwei Ligapokal-Duelle, ehe es in die Winterpause geht. Dann will der MSV tabellarisch vor dem TuS Geretsried stehen. Voraussetzung ist ein Sieg im direkten Duell am Sonntag.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen