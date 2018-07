20:24 Uhr

„Wir machen zu viele Fehler“ Lokalsport

Der SV Mering kassiert beim starken Aufsteiger FC Kempten die dritte Niederlage in Folge. Was Trainer Christian Cappek bemängelt.

Von Stefan Baumgartl und Peter Kleist

Während der Aufsteiger FC Kempten auch in seinem dritten Landesliga-Spiel ohne Niederlage blieb, kassierte der SV Mering nun schon die dritte Niederlage on Folge. Bei der Kemptener Heimpremiere vor 260 Zuschauern gelang den Allgäuern ein 3:1-Sieg.

Die Heimelf begann forsch und hatte schon nach wenigen Minuten eine gute Chance durch Felix Thum, der seinen Kopfball jedoch verzog. Doch schon nach fünf Minuten zappelte der Ball im Netz der Gäste. Nach gutem Zuspiel von Etem Sahin stand Deniz Yilmaz allein vor Gäste-Keeper Adrian Wolf, umspielte diesen und schob zum 1:0 ins leere Gehäuse ein. „Wir mussten wieder einem Rückstand hinterherlaufen und das war gegen einen Gegner, der sich dann hinten rein stellte, nicht einfach“, ärgerte sich Merings Trainer Christian Cappek. Die Meringer fanden lange nicht ins Spiel und hatte erst nach 19 Minuten die erste gute Möglichkeit. Angesichts der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle musste Kemptens Trainer Matthias Jörg ein junges Team mit einem Durchschnittsalter unter 23 Jahren auf den Platz stellen. Nach 22 Minuten kam die nächste Hiobsbotschaft als Kevin Baston verletzt vom Platz musste. Und gleich darauf hämmerte Harald Kerber den Ball zum 1:1 ins Gehäuse, was den Gästen Auftrieb gab.

„Nach dem Ausgleich waren wir dran, waren die bessere Mannschaft – aber wir nutzen die Fehler der Gegner eben nicht so konsequent aus, wie die unsere“, so Cappek. Es schien eine Frage der Zeit, bis das Spiel endgültig kippen würde. Doch die Hausherren kämpften aufopferungsvoll und kamen nach einer Stunde zum ersten Konter im zweiten Durchgang. Christopher Duchardt lief auf Merings Schlussmann Adrian Wolf zu, wurde von diesem im Strafraum von den Beinen geholt und es gab Elfmeter. Maxi Wuttge verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:1 (61.). „Es fehlen bei uns einfach ein paar Prozent. In Sachen Einsatz und Willen kann ich keinem einen Vorwurf machen, aber wir machen einfach zu viele Fehler“, sagte Cappek.

Mering setzte alles auf eine Karte, brachte in der Offensive, was möglich war, doch die junge Heimelf zeigte eine überragende Mannschaftsleistung und ließ kaum Chancen zu. Und die Meringer liefen wieder in einen Konter: Nach 82 Minuten setzte sich Francis Onukwugha durch und brachte den Ball in die Mitte zu Yilmaz. Der 20-Jährige setzte sich gut durch und traf zum 3:1. Die Gäste steckten zwar keineswegs auf, waren aber in den Schlussminuten ohne entscheidende Ideen, um nochmals heranzukommen. Damit blieb es beim Heimsieg für die Jörg-Elf in einer packenden und teilweise emotional geführten Partie. „Wir müssen schauen, dass wir uns schleunigst aus dem Schlamassel befreien“, forderte ein enttäuschter MSV-Trainer Christian Cappek.

SV Mering Wolf, Krebold, Lutz, Cosar (84. Kusterer), Wiedemann, Gärtner, Ludwig, Spicker (56. Utz), Zweckbronner, Kerber, Ersoy (71. Kristen) – Tore 1:0 Yilmaz (5.), 1:1 Kerber (25.), 2:1 Wuttge (62./Foulelfmeter), 3:1 Yilmaz (82.) – Zuschauer 260 – Schiedsrichter Eisenmann (Bayern München)

