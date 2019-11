12:00 Uhr

Wochenend-Tipp: „Für Augsburg reicht es nicht zum Sieg“

Dasings Trainer Jürgen Schmid tippt die Spiele der bayerischen Bundes- und Zweitligisten sowie der Kreisliga Ost.

Von Peter Kleist

Jürgen Schmid, 54, ist seit 2001 – damals als Coach der F-Jugend – beim TSV Dasing als Trainer engagiert. seit 2015/16 trainiert er die Aktiven, die heuer als Aufsteiger in der Kreisliga von argen Verletzungssorgen geplagt sind. Er tippt sowohl beim FCA als auch bei den Bayern und seinem TSV Dasing jeweils auf ein Unentschieden.

1. Bundesliga

FC Augsburg - Schalke 04 0:0 „Ich glaube, es wird ein 0:0, das für die Ziele beider Mannschaften zu wenig ist. Der FCA wächst zwar besser zusammen, aber zum Sieg reichts nicht.“

Frankfurt - Bayern 1:1 „Kovac kann sich eigentlich kein weiteres schlechtes Spiel leisten. Das dürfte ein interessantes Spiel werden, nach dem die Tumulte bei Bayern größer werden.“

2. Bundesliga

Fürth – Darmstadt 2:1 „Der Ronhof wird beben und Fürth wird gegen einen unbequemen Gegner knapp gewinnen.“

Bochum – Nürnberg 2:1 „Das ist eine schwere Aufgabe für den Club. Bochum ist nach dem Pokalspiel gegen Bayern im Aufwind und wird siegen – so leid es mir für Nürnberg auch tut.“

Kreisliga Ost

Burgheim - Mühlried 1:1

Alsmoos/Petersdorf - Pöttmes 2:4

Firnhaberau – Untermaxfeld 1:1

Gerolsbach – Rinnenthal 1:3

Thierhaupten – Griesbeckerzell 1:1

Langenmosen – Feldheim 1:1

Dasing - Aichach 3:3

Beim Remis des TSV Dasing gegen Spitzenreiter Aichach ist sicher der Wunsch Vater des Gedankens. „Drei Tore gegen die beste Abwehr der Liga wären sensationell, aber wenn meine Frau auf drei Wehren-Tore für den BCA tippt, tipp ich halt ein 3:3 – das sieht irgendwie ganz gut aus“, meinte Schmid schmunzelnd. Der Dasinger Coach hat schon die ganze Saison mit Verletzungspech zu kämpfen. „Uns fehlt eine komplette Kreisliga-Mannschaft“, meinte er. Nicht nur deshalb ist das Ziel einzig und allein der Klassenerhalt, auch wenn am Wochenende der eine oder andere wieder zurück kommt. An der Spitze sieht er den Zweikampf Aichach gegen Pöttmes – mit Vorteilen für die Kreisstädter. Und in der Bundesliga? „Ich finde es gut, dass heuer alles so eng beieinander hängt, davon können auch Teams, die international gefordert sind, nur profitieren. Aber am Ende wird sich wohl wieder die Qualität des Bayern-Kaders durchsetzen“, so Schmid.

Themen folgen