vor 17 Min.

Zehn erste Plätze für den TSV Friedberg

Die Nachwuchs-Athletinnen- und Athleten des TSV Friedberg schnitten bei den Landkreismeisterschaften in Aichach sehr gut ab und holten zehn Titel.

Bei den Landkreismeisterschaften in Aichach heimsen die TSV-Starter eine ganze Reihe von Podestplätzen ein. Einige holen gleich zwei Titel.

Von Monika Aumiller

Viele junge Athletinnen und Athleten des TSV Friedberg stellten sich den Konkurrenz aus der Umgebung bei den Landkreismeisterschaften in Aichach. Dabei wurden viele Podestplätze erreicht.

Jana Gerstner (W15) startete im Dreikampf, dabei musste sie 100 Meter sprinten (14,91 Sekunden), weitspringen (4,26 Meter) und Kugelstoßen (6,10 Meter). Sie erreichte 1161 Punkte und wurde Dritte ihrer Altersklasse. Lisa Fuchshuber (W14) wurde ebenfalls Dritte im Dreikampf (1176) und startete zudem über 800 Meter. Hier wurde sie in 2:47,43 Minuten Landkreismeisterin. Lilli Nobis (W13) wagte ebenfalls den Doppelstart und wurde über 800 Meter mit dem Titel belohnt (3:20,27 Minuten). Im Dreikampf wurde sie Vierte mit 1040 Punkten (75 Meter 12,06 Sekunden, Weitsprung 3,39 Meter, Ballwurf 25 Meter). Franziska Wiedemann (W11) war ebenfalls Schnellste ihrer Altersklasse über die 800 Meter in 3:01,21 Minuten. Auch im Dreikampf wurde sie mit 1065 Punkten Landkreismeisterin. Wencke Jöhnk lief in der gleichen Altersklasse mit 3:25,88 Minuten über 800 Meter auf Rang fünf und wurde im Dreikampf Vierte.

Durchweg gute Leistungen

Einen weiteren Landkreismeistertitel gab es durch Emilia Sickler in der Altersklasse W10 (50 Meter 8,18 Sekunden, Weitsprung 3,65 Meter, Ballwurf 23 Meter). Sie lief außerdem mit 3:29,41 Minuten über 800 Meter auf den fünften Rang. Lara Keller erreichte beim Dreikampf ebenfalls den fünften Platz. Amina Landmann (W9) wurde doppelt Kreismeisterin. Im Dreikampf erzielte sie 1028 Punkte und über 800 Meter 3:15,51 Minuten. Emilia Jäger wurde Siebte im Dreikampf mit 601 Punkten.

In der Altersklasse W8 wurde Laure Simanowski Neunte über 800 Meter und erreichte Platz elf im Dreikampf. Weitere Platzierungen in dieser Disziplin gab es durch Anna Hilscher (Platz 17) und Luzia Lehner (Platz 21). Amina Landmann, Emilia Sickler, Laura Simanowski, Anna Hilscher und Luzia Lehner stellten außerdem ein Team für die Mannschaftswertung im Dreikampf. Hier erreichten sie zusammen den zweiten Platz.

Bei den männlichen Athleten war Dominik Trinkl (M15) im Dreikampf erfolgreich. Mit 13,66 Sekunden über 100 Meter, 4,37 Meter im Weitsprung und 7,44 Meter mit der Kugel (1221 Punkte) wurde er Landkreismeister. Robert Rduch (M14) wurde Zweiter seiner Altersklasse mit 1273 Punkten.

Doppelsieg im Dreikampf und über 800 Meter

Philip Dannhauer (M12) stand zweimal auf dem Treppchen. Über 800 Meter wurde er Zweiter in 3:20,11 Minuten und im Dreikampf Dritter mit 941 Punkten. Vor ihm lag in dieser Disziplin Steffen Gerstner. Er wurde mit 11,78 Sekunden über 75 Meter, 3,90 Meter im Weitsprung und 27 Meter mit dem Ball Zweiter und Vize-Landkreismeister. Moritz Lutz (M10) konnte sich mit 793 Punkten im Dreikampf über einen weiteren Landkreismeistertitel freuen.

Benedikt Kus (M9) erreichte zweimal den zweiten Platz (800 Meter 3:44,48 Minuten, Dreikampf 549 Punkte). In der Altersklasse M8 wurde Mika Nobis Erster im Dreikampf mi 721 Punkten. Emil Schmid wurde Dritter in dieser Disziplin.

Weitere Platzierungen erreichten Felix Hellmann (7.), Jacob Möhlenbrink (9.), Florian Simanowski (11.) und Lukas Simanowski (12.). Auch über 800 Meter waren die jüngsten Athleten erfolgreich: Mika Nobis lief auf den zweiten Platz (3:19,44 Minuten), Jacob Möhlenbrink auf den vierten Platz (3:52,16 Minuten), Florian Simanowski wurde Sechster (4,14,72 Minuten) und Lukas Simanowski Achter (4:27,01 Minuten).

Alle fünf Athleten des TSV erreichten in der Mannschaftswertung des Dreikampfes zudem den ersten Platz.

