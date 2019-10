06:15 Uhr

Zehn schwache Minuten führen zur Kissinger Niederlage

Kissings Damen gehen bei der TG Landshut letztlich leer aus.

Von Domenico Giannino

Die Handballdamen aus Kissing kehrten mit einer 23:26 (9:11)-Niederlage aus Landshut zurück. Lange waren sie ebenbürtig, eine zehnminütige Schwächephase kostete sie aber das Spiel.

Kissing ging ohne drei Stammspielerinnen – Kathi Winter, Anne Huber und Doro Zerbs – ins Spiel bei der verlustpunktfreien TG. Kissing verteidigte wieder in seiner neuen 5:1-Formation. Melli Pusch und Rebecca Gottwald machten ihre Sache ausgezeichnet, das Landshuter Angriffsspiel kam kaum einmal in Schwung. Zudem hatte Torfrau Anki Lang einen guten Tag erwischt. Kissing war darum gleich gut drin in der Partie. Vorne setzte der KSC vor allem die wurfstarke Irmi Kefer regelmäßig gut ein, der insgesamt neun Tore gelangen. Sarah Gottwald leitete das Kissinger Angriffsspiel mit Ruhe und Übersicht.

Nach 20 Minuten hakt es plötzlich

Der Lohn war eine 9:8-Führung nach 21 Minuten. Danach aber traf Kissing nicht mehr und lag zur Pause mit 9:11 hinten. Bis zum 11:12 nach fast 40 Minuten war der KSC dran, dann erwischte er aber eine Schwächephase, in der sich Landshut entscheidend absetzen konnte. Die Abwehr wurde löchrig und vorne agierten die Damen plötzlich hektisch und unkonzentriert. Landshut enteilte auf 22:14.

Erst in den letzten zwölf Minuten zeigte Kissing wieder die starke Vorstellung aus der ersten Hälfte, Torhüterin Lang hielt zudem zwei Siebenmeter. Aber es reichte nicht mehr und man verlor mit 23:26.

Trainerin Anti Steiner ärgerte sich über die Niederlage: „Ohne diese zehn Minuten, wo wir einfach geschlafen haben, wäre definitiv etwas drin gewesen. Abgesehen davon hat die Mannschaft gut verteidigt und sich als Einheit präsentiert.“

Kissing Lang; Kefer (9/3); Pusch (3); Eder (2); R. Gottwald (2/2); Osterhuber (1); Sirch; Ruchti; L. Neumeier; S. Gottwald (5/1); Kalischko (1).

Themen folgen