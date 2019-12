Zeit, um die Wunden zu lecken

Plus Die Kreisligisten schmieden bereits Pläne für die Spieltage nach der Winterpause. Einige Teams würden am liebsten direkt weiterspielen, andere sind froh über die Auszeit.

Wirklich zur Ruhe sind die Spieler des Kissinger SC noch nicht gekommen. „Ein oder zwei Spiele hätten wir vor der Winterpause schon noch mitnehmen können“, sagt Trainer Marco Henneberg. Der Aufwind nach dem jüngsten 5:1-Sieg gegen Westheim sei bei vielen Spielern noch zu spüren. Die Pause schade dem Team aber nicht, Henneberg zufolge hat das Jahr den Spielern viel abverlangt: „Damit meine ich nicht die Hinrunde, sondern die Turbulenzen um den Abstieg.“ Absolut zufrieden ist der Trainer mit den Ergebnissen der Saison nicht. Die Mannschaft habe unnötig einige Punkte liegen gelassen.

Kissings Trainer lobt die Trainingsleistung

Nur Gutes weiß Marco Henneberg hingegen über die Trainingsleistung der Kissinger zu erzählen. „Die größte Stärke der Mannschaft ist ihr Charakter. Das Training ist immer gut besucht und jeder hat den Willen, etwas zu lernen und sich zu verbessern.“ Verbessern will der Verein auch seinen Tabellenplatz in der Kreisliga Augsburg. Der KSC steht derzeit auf Platz fünf – Henneberg will mit seinem Team nach oben: „Ich will Platz zwei im Auge behalten und möglichst lange in diese Richtung streben.“ Um das zu schaffen, hält er die Mannschaft zu, offensiveren Spielen an. Auch eine Schwachstelle soll ausgemerzt werden. „In Standardsituationen haben wir uns zu viele Tore eingefangen. Daran muss sich etwas ändern.“

Auf einen Spieler muss der KSC dabei aber verzichten: Daniel Kapfer geht ins Ausland und fehlt den Kissingern daher. Doch Marco Henneberg hofft darauf, dass einige langfristig Verletzte zurückkehren können. Als Beispiel nennt er Fabian Kerzel, der in der Hinrunde mehrfach ausgefallen war. „Die Winterpause wird ihm sicher guttun“, sagt Henneberg.

Seit sieben Spielen ist Rinnenthal ungeschlagen

Mit einem guten Gefühl kann der BC Rinnenthal in die Winterpause gehen. Von den vergangenen sieben Spielen hat das Team kein einziges verloren. Trainer Lubos Cerny will aber noch nicht von einer Erfolgswelle sprechen: „Wir hatten in dieser Saison definitiv Startschwierigkeiten. Viele Mannschaften, die eigentlich schlagbar waren, haben wir nicht geschlagen.“ Gleichzeitig habe sich der BCR gut gegen stärkere Mannschaften verkauft. Was seinen Spielern manchmal fehle, sei die nötige Ruhe auf dem Platz. Allerdings hatten die Rinnenthaler auch mit Ausfällen zu kämpfen: Cerny zufolge haben in der Hinrunde vier Spieler verletzungsbedingt gefehlt. „Wir hatten viele Umbrüche im Team“, führt der Trainer hinzu. Unruhe in die Mannschaft hätten diese aber nicht gebracht.

Musste in dieser Saison einige unnötige Punktverluste notieren: Rinnenthals neuer Trainer Lubos Cerny. Bild: Kleist

Zeit, um sich neu zu orientieren, haben die BCR-Spieler nun in der Winterpause. Von einer handvoll Spielen in Halle abgesehen kann sich das Team ausruhen. „Von den Hallenspielen halte ich nicht viel, dabei ist die Verletzungsgefahr hoch“, merkt Cerny an. Erst Ende Februar soll das Training wieder starten, bevor es am 22. März ins Derby gegen Dasing geht.

Dasing beklagt viele Verletzte

Auch der Kreisliga-Aufsteiger TSV Dasing wird sich auf diese Begegnung natürlich sehr gründlich vorbereiten. Wie Trainer Jürgen Schmid sagt, sind in dieser Saison bislang an jedem Spieltag viele Spieler durch Verletzungen ausgefallen. „Die Winterpause kommt gerade recht, damit wir unsere Wunden lecken und wieder fit werden können.“ Doch selbst die lange Auszeit wird nicht für alle Spieler ausreichen, um ihre Verletzungen zu kurieren.

Wie Schmid sagt, muss die Mannschaft wohl auch in der Rückrunde auf Martin Janyga, Lukas Franken und Robin Treffler verzichten.

Den Ausfällen sei es Schmid zufolge auch geschuldet, dass die bisherigen Erfolge in der Kreisliga überschaubar sind: „Durch fehlende Spieler haben wir viel verspielt.“ Das Minimalziel nach dem Aufstieg kann Dasing, wie es derzeit aussieht, aber erfüllen – den Abstieg vermeiden. Doch Schmid wünscht sich etwas mehr Abstand zu den Relegationsplätzen. Den auszubauen, wird die große Aufgabe in der Rückrunde sein.