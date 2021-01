vor 19 Min.

Zielsicher

Laura Mair

Ausgebremst wurde die Luftgewehrschützin Laura Mair vom Coronavirus. Denn die 16-Jährige präsentierte sich 2020 in sehr starker Form. An den ersten beiden Wettkampftagen des Rundenwettkampfs im Gau Friedberg schoss Mair mit 392 und 390 Ringen jeweils das beste Einzelergebnis. Nicht umsonst liegen die Kleinkaliberschützen Harthausen-Paar aktuell auf Platz eins der Gauoberliga und peilen den Aufstieg in die Bezirksliga an.

Teamkollege und Trainer Markus Späth hält große Stücke auf Mair: „Sie ist die Ruhe selbst am Schießstand. Das können nicht viele. Sie ist immer sehr konzentriert.“ Dennoch bedauert er die Zwangspause für seinen Schützling: „Eigentlich schade, denn in dieser Form wäre sie für den Nationalkader infrage gekommen.“

Dabei dürfte Mair, die seit September eine Ausbildung zur Zahntechnikerin macht, eigentlich noch in der Jugend antreten. Im Frühjahr machte sie bereits beim Nachwuchs auf sich aufmerksam. Im März sicherte sie sich den Gaumeistertitel in ihrer Altersklasse. Schon in den Jahren zuvor schnupperte das Talent bei den Erwachsenen rein.

Angefangen hat Mair mit dem Schießsport im Alter von zehn Jahren. „Meine Eltern haben im Verein geschossen, da wollte ich es auch einmal ausprobieren.“ Auf Anhieb habe es ihr viel Spaß gemacht.

Themen folgen