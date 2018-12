20:52 Uhr

Zurück in die Erfolgsspur? Lokalsport

Im letzten Spiel des Jahres will der TSV Friedberg drei Punkte. Die zweite Mannschaft geht mit einem „Klassiker“ in die anstehende Weihnachtspause.

Für zwei Männerteams des TSV Friedberg steht am Wochenende der letzte Spieltag vor der Weihnachtspause an.

TSV Friedberg I Der Abschluss des Jahres 2018 steht vor der Tür. Die Friedberger Volleyballer empfangen zum Start der Rückrunde in der 3. Liga Ost am Samstag um 19 Uhr den TSV Deggendorf. Für die Mannschaft um Spielertrainer Christian Hurler geht es darum, sich ordentlich in die Pause zu verabschieden. Die Tendenz der letzten Wochen spricht deutlich gegen die Herzogstädter. Lediglich zwei der letzten sechs Spiele konnten gewonnen werden und so rutschte der TSV vom ersten auf den fünften Platz ab. Bereits Ende September kam es zum ersten Aufeinandertreffen mit den Niederbayern, damals gewannen die Friedberger deutlich mit 3:0. Aber wegen der aktuellen Schwächephase und der Tatsache, dass Deggendorf seit drei Spielen ungeschlagen ist, sind die Niederbayern leicht favorisiert. Trainer Hurler muss weiterhin auf den verletzten Christian Pohl verzichten, kann ansonsten aber auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. „Wir müssen nochmal alles aus uns rausholen, damit wir mit einem Sieg in die Winterpause gehen können. In den letzten Spielen hat uns immer wieder in den entscheidenden Phasen der Kampfgeist gefehlt, das darf uns dieses Mal nicht mehr passieren“, so Außenangreifer Stefan Erhardt.

TSV Friedberg II Anders als die Kollegen in der 3. Liga schwimmen die Bayernliga-Volleyballer des TSV Friedberg II derzeit auf einer Erfolgswelle. Zuletzt gab es vier Siege in Serie, darunter auch den beeindruckenden 3:1-Sieg beim Tabellenführer SVS Türkheim. Zuletzt schlugen die Friedberger mit Interimstrainer Peter Wörner an der Seitenlinie den MTV München mit 3:1. Zum Ausklang des Jahres steht nun ein „Klassiker“ an – das Duell mit dem SSV Bobingen. Das erhält auch etwas Brisanz dadurch, dass mit Florian Schweikart und Sven Kerkmann auch zwei ehemalige Akteure des TSV 1862 nun beim SSV spielen. Aller Voraussicht nach wird Hannes Müllegger bei den Friedbergern wieder als Trainer dabei sein. Ziel des TSV II ist in jedem Fall ein Sieg, um Tabellenführer Türkheim auf den Fersen zu bleiben.

Themen Folgen