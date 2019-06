vor 21 Min.

Zwei Friedberger Teams schaffen den Sprung in die Bayernliga

Hugo Häusler und die C-Jugend des TSV Friedberg schafften den Sprung in die Bayernliga.

A- und C-Jugend in Bayerns höchster Klasse. B-Jugend scheitert aber diesmal.

Viel los war in Sachen Jugend-Handball beim TSV Friedberg an diesem Wochenende. Fünf Nachwuchsteams waren bei Qualifikations-Turnieren gefordert und spielten dabei um den Einzug in die Bayernliga bzw. die Landesliga.

Im männlichen Bereich schafften zwei von drei angetretenen Friedberger Mannschaften den Sprung in Bayerns höchste Klasse. Die A-Jugend kam in Königsbrunn in vier Spielen zu drei Siegen und einem Unentschieden und sicherte sich so den ersten Platz. Nur gegen Herrsching (14:14) reichte es für die Friedberger nicht zum Sieg.

C-Jugend ganz souverän

Ganz souverän mit zwei ungefährdeten Erfolgen gegen Schleißheim (31:19) und Vaterstetten (38.20) zogen die C-Jugendlichen in der eigenen TSV-Halle in die Bayernliga ein.

Dagegen hat es für die B-Jugend nicht gereicht. Sie belegte nach den Niederlagen gegen Niederraunau (18:29) und Anzing (15:21) nur den dritten Platz in der Dreierrunde und ist demzufolge in der kommenden Saison in der Landesliga zu finden.

Dort spielt in der nächsten Spielzeit auch die weibliche A-Jugend der JSG Friedberg-Kissing. Das Team von Trainerin Julia Rawein legte mit dem dritten Platz beim Turnier in Ismaning eine „Punktlandung“ hinter Prien und Ismaning hin und schaffte den Einzug in die Landesliga.

Der blieb den C-Mädchen der JSG Friedberg-Kissing beim Turnier in Anzing indes verwehrt. Die Friedbergerinnen brachten zwar das Kunststück fertig, den späteren Turniersieger Handball Innsbruck zu besiegen (15:13), doch bei Niederlagen gegen Vaterstetten und Anzing reichte das abschließende Unentschieden gegen Rednitzgrund II nicht mehr. Die JSG spielt in der kommenden Saison damit in der Bezirksoberliga.

Themen Folgen