vor 47 Min.

Zwei Friedberger sind bei Europameisterschaft dabei

Die Friedbergerin Selina Jones ist bei den U23-Kanu-Europameisterschaften am Wochenende am Start.

Selina Jones und Julian Lindolf sind bei der Junioren-Europameisterschaft in Krakau am Start. Was die beiden Sportler vorhaben.

Von Marianne Stenglein

Die U23-Europameisterschaft in Kanuslalom findet unter strengen hygienischen Auflagen im polnischen Krakau von Donnerstag bis Sonntag statt. Die Veranstaltung war eigentlich für Juni angesetzt, doch durch die Corona-Pandemie musste der Termin verschoben werden. Am Start in Polen sind auch zwei Friedberger. Zwei Lokalmatadore verpassten die Wettkämpfe knapp.

Selina Jones wird im Kajak-Einer der Damen U23 an den Start gehen. Vor einem Jahr gewann Jones auf dieser Strecke Bronze bei der U23- Weltmeisterschaften an gleicher Stelle. Vor Kurzem paddelte die Friedbergerin sich bei der nationalen Qualifikation auf den vierten Platz in der Rangliste der Leistungsklasse und unterstrich somit ihre gute Form. Sie verpasste nur um einen Punkt den Sprung in die deutsche A-Mannschaft.

Ein weiterer Friedberger geht in Krakau an den Start. Julian Lindolf geht bei den Canadier Einer der Herren in Krakau ins Rennen. Bei der nationalen Qualifikation in Markleeberg paddelte er sich aufgrund seiner guten Leistungen als drittes Boot in die Nationalmannschaft. Auch er wird mit viel Konkurrenz an den Start gehen und wie immer sein Bestes geben wollen. Bemerkenswert ist zudem, dass er sein erstes Jahr in der U23– Nationalmannschaft absolviert, im Vorjahr startete er noch für die Junioren-Nationalmannschaft. Auch dort war er sehr erfolgreich im Canadier Einer.

Die Geschwister Hannah und Philipp Süß aus Friedberg haben das Traumziel – bei der EM an den Start zu gehen – äußerst knapp bei den Qualifikationsrennen verpasst.

