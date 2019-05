vor 54 Min.

Zwei Läufer haben die „100“ im Blick

Andreas Greppmeir nach dem Zieleinlauf beim Zürich Marathon. In Wexford will er demnächst seinen 100sten Marathon bestreiten.

Bernhard Manhard erweist sich zweimal als erfahrener Trail-Läufer. Karl-Heinz Berger und Andreas Greppmeir bereiten sich auf ihren Jubiläumslauf vor.

Die Marathonsammler Bernhard Manhard aus Kissing, Karl-Heinz Berger aus Friedberg und Andreas Greppmeir aus Mering konnten weitere Finisher-Medaillen zu ihren jeweiligen Sammlungen hinzufügen.

Vor gut zwei Wochen ging Bernhard Manhard beim Schurwald Marathon im baden-württembergischen Lichtenwald an den Start. Es herrschten kühle, aber trockene, also nahezu ideale Bedingungen. Bernhard Manhard kam als erfahrener Trail-Läufer mit den gut 650 zu überwindenden Höhenmetern bei diesem Marathon gut klar und erreichte in einer sehr guten Zeit von 4:49,16 Stunden das Ziel.

Berger und Greppmeir in Linz

Am selben Tag waren Karl-Heinz Berger und Andreas Greppmeir gemeinsam im oberösterreichischen Linz am Start. Auch hier herrschten gute Laufbedingungen, allerdings war es gerade am Ende des Marathons oft stark windig, sodass die Läufer etwas eingebremst wurden. Karl-Heinz Berger überquerte als erster des Duos die Ziellinie in der Linzer Innenstadt. Die Zeit von 4:32,22 Stunden war an diesem Tag für ihn nebensächlich. Mit seinem 99. Finish bei einem Marathon kann er sich nun auf sein Jubiläum freuen, das er Mitte Mai im lettischen Riga begehen wird.

Andreas Greppmeir stand in diesem Jahr bereits zum fünften Mal am Start eines Marathons und musste mit den Kräften haushalten. Mit 4:56,06 Stunden war er am Ende auch zufrieden.

Ultramarathon bewältigt

Bereits eine Woche später verschlug es Bernhard Manhard wieder nach Baden-Württemberg, diesmal nach Weilheim an der Teck. Dort galt es einen Ultramarathon über 46 Kilometer mit 1700 Höhenmetern zu bewältigen. 6:46,26 Stunden war Bernhard Manhard unterwegs, bis er die Ziellinie bei dieser kleinen familiären Veranstaltung bei bestem Wetter überqueren konnte.

Zuletzt stand für Andreas Greppmeir ebenfalls ein weiterer Marathon auf dem Programm. Im schweizerischen Zürich wagte er sich nochmals an die 42,195 Kilometer. Dabei ging es nicht nur durch Teile der Züricher Altstadt, sondern auch größtenteils am Ufer des Zürichsees entlang.

Andreas Greppmeir konnte bei kühlen, aber nahezu trockenen Bedingungen die Atmosphäre und Landschaft dieses schönen Marathons genießen. Mit 4:54,27 Stunden blieb er im Soll und kann nun ähnlich, wie Karl-Heinz Berger, schon einmal in Richtung des 100. Marathons schielen. Im kommenden Monat steht noch der Würzburg Marathon im Terminkalender, bevor es ins irische Wexford zum Jubiläumslauf geht. (tomj)

