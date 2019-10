vor 19 Min.

Zwei Siege am Ende der Sommersaison

Teams des SC Tegernbach sind nach wie vor gut in Form

Von Johann Hamberger

Die Stockschützen des SC Tegernbach siegen weiter. Beim Herren-Turnier in Landsberied und beim Herren-Duo in Gersthofen sprang jeweils Platz eins heraus, lediglich beim Mixed in Gersthofen gab’s nach Abbruch und Zwischenwertung einen vierten Platz.

Beim „Xaver-Steinhart-Gedächtnisturnier“ des FC Landsberied gingen die Tegernbacher Stockschützen in der Aufstellung mit Markus Wagner, Michael Wagner, Enrico Peiker und Josef Wagner an den Start. Nach dem Auftaktsieg gegen TSV Gernlinden musste das Team Gastgeber Landsberied gratulieren. Dies sollte aber der einzige Punktverlust sein, denn in Folge wurden FC Fasanerie Nord, ESV Wörthsee, SV RW Überacker, WB Germerswang, SC Kleinberghofen und MSF Olching besiegt. Mit 12:2 Punkten ging der Turniersieg an den SC Tegernbach vor FC Fasanerie Nord (13:3) und SC Kleinberghofen (9:7/1,143).

Zum Ende der Sommersaison veranstaltet der ESV Gersthofen immer seine „Kirchweihturniere“. Zum Herren-Duo gingen Markus und Michael Wagner für den SC Tegernbach ins Rennen und konnten gleich mit einer Siegesserie aufwarten. ESV Wörthsee, ESV Gersthofen, TSV Zusmarshausen, SC Riederau und TSV Harburg wurden alle deutlich besiegt und erst gegen FC Fasanerie Nord gab es eine 11:15-Niederlage. Nachdem die beiden letzten Spiele gegen TV Lauingen und SC Kleinberghofen wieder gewonnen werden konnten, standen 14:2 Punkte und eine Stocknote von 4,302 zu Buche. Dies bedeutete den Turniersieg vor dem punktgleichen TV Harburg (Stocknote 2,182) und dem SC Kleinberghofen (11:5 Punkte).

Beim freien Turnier in Gersthofen vertraten Petra Hamberger, Michael Wagner, Enrico Peiker und Josef Wagner die Tegernbacher Farben. Dabei spielte das Wetter nicht mit, und so musste dem achten von eigentlich zwölf vorgesehenen Durchgängen das Turnier endgültig abgebrochen werden. Bis dahin hatten fünf Mannschaften 10:4 Punkte, sodass die bis dahin erzielte Stocknote von 1,899 dem FC Gerolfing den Turniersieg bescherte. Dahinter rangierten TSV Schwabmünchen (1,895), VfB Oberndorf (1,412), SC Tegernbach (1,393) und TSV Schiltberg (1,307).

