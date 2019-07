vor 22 Min.

Zwei Spieler triumphieren

Der Kissinger Michael Schwarz räumt drei interne Titel ab. Delf Friedrich wird Vereinsmeister

Manchmal dauern Turniere etwas länger als eigentlich geplant. So auch beim Schachklub Kissing, wo die beiden Finalrunden des Vereinspokals 2018 auf das Kalenderjahr 2019 verschoben werden mussten.

Hier hatte Michael Schwarz, Vereins- und Blitzschachmeister von 2018, die seltene Chance, das Triple zu holen. Und es gelang: In einer sehenswerten Finalpartie setzte sich Schwarz gegen Rupert Pfaller durch und sicherte sich auch den Pokalsieg. Damit ist Michael Schwarz erst der zweite Triple-Gewinner in der 56-jährigen Geschichte des Vereins. Nur Rekordtitelträger Wolfgang Reis war das gleiche Husarenstück im Jahr 2009 gelungen.

Rechtzeitig zur Spielerversammlung beendet wurde das Vereinsmeisterturnier 2019. Jedoch konnten diesmal nicht ganz so viele Schachfreunde zur Teilnahme motiviert werden wie in den Jahren zuvor. Trotzdem entwickelte sich wieder ein packender Wettbewerb mit spannenden Partien. Dabei hätte das Endergebnis – in dieser Deutlichkeit – wohl kaum jemand vorausgesagt: Delf Friedrich gewann alle Matches und sicherte sich völlig souverän den Vereinsmeistertitel. Ruppert Pfaller kam auf Rang zwei, den dritten Platz teilten sich Dieter Bublies und Lars Löber.

Auch in der kommenden Spielzeit wird der Schachklub Kissing mit zwei Teams im Kreisverband Augsburg aktiv sein. In der abgelaufenen Saison vergab die erste Mannschaft ihre Chancen auf den Kreismeister-titel durch eine unglückliche Niederlage im vorletzten Match. Trotzdem sprang am Ende ein sehr guter dritter Rang in der Kreisliga 1 heraus. Die zweite Vertretung konnte die Meisterschaft in der B-Klasse erringen und steigt in die A-Klasse auf. (loe)

