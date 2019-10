vor 49 Min.

Zwei Teams scheitern im Pokal

Kissings Herren III verlieren klar, die Vierte verpasst gegen Mering dagegen eine Überraschung nur knapp. Auch die Damen ziehen den Kürzeren

Wenig erfolgreich verliefen die letzten Spiele der Kissinger Tischtennis-Herren III und IV sowie der Damen.

Wieder mit ihrer etatmäßigen Nummer eins Petra Wunderlich und erstmals der Jugendspielerin Lilien Heit fuhren die Kissinger Damen zum SV Mindelzell II. In den Doppeln wurden die Punkte geteilt, denn Wunderlich/Haupt unterlagen und Galbas/Heit erkämpften einen Punkt. Im Duell der Spitzenspielerinnen zeigte Petra Wunderlich ihr Können und gewann knapp im fünften Satz, doch ebenso knapp unterlag Katarzyna Galbas zum 2:2-Zwischenstand. Anschließend mussten Wunderlich, Haupt, Galbas und Heit vier Niederlagen zum 2:6 einstecken. Doch in den letzten beiden Spielen betrieben Lilien Heit und Isolde Haupt mit zwei Siegen noch Ergebniskosmetik zum 4:6.

In der Pokalrunde überstanden sowohl die Herren III als auch die Herren IV die erste Runde erfolgreich. Doch in der zweiten Runde wird die Luft wesentlich dünner, denn es sind fast ausschließlich noch höherklassige Mannschaften im Wettbewerb. Die Herren III empfingen mit dem Post SV IV ein starkes Team, das zwei Ligen höher eingestuft ist. In der ersten Runde unterlagen Horst Geisler, David Galbas und Jörg Felgenhauer und nachdem auch das Doppel Geisler/Felgenhauer nicht gewinnen konnte, war schnell die 0:4-Niederlage und damit das Pokal-Aus besiegelt.

Mit dem TV Mering II war ebenfalls ein Team, das eine Liga höher spielt, bei den Herren IV zu Gast. Bereits in der ersten Runde konnte Nachwuchsspieler Johannes Bing bei Niederlagen von Norbert Harnohs und Rudi Albrecht einen Punkt einfahren. Im Doppel schafften dann Bing/Harnohs einen knappen Sieg zum 2:2-Zwischenstand. Auch im zweiten Einzel spielte Johannes Bing hervorragend auf und besiegte die Nummer eins der Gäste zum Stand von 3:2. Die Sensation blieb aber aus, denn sowohl Norbert Harnohs als auch Rudi Albrecht unterlagen ihren wesentlich stärker eingestuften Gegnern. Mit 3:4 schied Kissing aus dem Pokal aus. Die hervorragende Leistung von Johannes Bing lässt aber für die Zukunft hoffen. (HJ)

