vor 50 Min.

Zwei Teams sind mit vier Spielern dabei

Merching und die Sportfreunde Friedberg II stellen jeweils ein Quartett in die Spieltagsauswahl ab.

Von Peter Kleist

Auch nach dem vergangenen Spieltag konnten die Fußballfans aus der Region unter www.fupa-schwaben.net, dem Mitmachportal für Amateurfußball, das in Schwaben von der Augsburger Allgemeinen betrieben wird, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Diesmal schafften es 24 Spieler aus dem Verbreitungsgebiet der Friedberger Allgemeinen in die „Elf der Woche“ in den jeweiligen Ligen – wobei zwei Mannschaften mit je vier und drei Teams mit jeweils drei Akteuren vertreten waren.

In vier Ligen ist keiner dabei

In vier Klassen schaffte es kein Spieler aus unserem Verbreitungsgebiet in die Wochenauswahl. Die war in den beiden Bezirksligen Süd und Nord – Friedberg hatte verloren, das Stätzlinger Spiel war ausgefallen – in der A-Klasse Augsburg-Mitte und in der B-Klasse Aichach-Neuburg der Fall.

Dafür waren der BC Rinnenthal, der SV Ottmaring II und der SV Mering III jeweils mit einem Trio, der TSV Merching und die Sportfreunde Friedberg II jeweils mit einem Quartett dabei.

Hier die Übersicht über die Nominierten des vergangenen Spieltags in den einzelnen Ligen:

Landesliga Südwest Fatih Cosar (SV Mering)

Kreisliga Augsburg Pascal Mader (Kissinger SC)

Kreisliga Ost Julian Büchler, Benedikt Engl und Tobias Friedl (alle BC Rinnenthal)

Kreisklasse Augsburg-Mitte Moritz Willis, Alexander Lammer, Valentin Huber und Jürgen Pestel (alle TSV Merching)

Kreisklasse Aichach Nico Beil, Viktor Stiebel (beide Sport-Freunde Bachern), Tobias Weishaupt (SV Ried), Stefan Stronczik (FC Stätzling II)

A-Klasse Ost Marvin Gaag (FC Laimering/Rieden), Fabian Zangl, Sebastian Eder und Robert Deponte (alle SV Ottmaring II)

B-Klasse Aichach Pascal Castro Santalla, Khadar Mahamad Cabdiqani und Dietmar Schell (alle SV Mering III), Michael Klein, Andreas Leinsinger, Marco Hanakam und Tobias Meggle (alle Sportfreunde Friedberg II)

Themen folgen