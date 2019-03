vor 24 Min.

Zweite Mannschaft geht wieder leer aus

Friedberg verliert beim MTV München II. Was das Problem ist

Die zweite Volleyball-Herrenmannschaft des TSV Friedberg holte am Samstag auswärts beim MTV München II zum wiederholten Male keine Punkte.

Bereits am Anfang der Woche stand fest, dass Adrian Lauer, der normalerweise bei der dritten Herrenmannschaft spielt, aushelfen muss, da die etatmäßigen Zuspieler Fröhlich und Wörner immer noch verletzt sind. Kurzfristige Absagen machten die Situation nicht leichter, weshalb letztendlich einige Spieler auf ungewohnten Positionen eingesetzt werden mussten. Zudem waren Stefan Böck und Eike Spechtmeyer beide gesundheitlich angeschlagen, weshalb bei ihnen nicht klar war, ob sie ein komplettes Spiel durchhalten können. Glücklicherweise nahm Hannes Hofmann den weiten Weg aus Würzburg auf sich, um sein Team auf der Mittelblockerposition zu verstärken, sodass zumindest eine vollständige Mannschaft das Auswärtsspiel bestreiten konnte.

Aufgrund der schwierigen Ausgangssituation war von Anfang an klar, dass die Mannschaft kämpferisch und mit vollem Einsatz agieren musste, um gewinnen zu können. Doch zum wiederholten Male machte eine wackelige Annahme den Spielaufbau schwer, weshalb Coach Müllegger beim Spielstand von 7:13 im ersten Satz eine Auszeit nehmen musste. Dieser Rückstand konnte aber nicht mehr aufgeholt werden, weshalb der Satz mit 22:25 verloren ging.

Im zweiten Satz konnten die Friedberger anfangs noch mithalten, verloren jedoch wiederum zur Mitte den Anschluss und mussten einem Sechs-Punkte-Rückstand hinterherlaufen. Durch starke Abwehraktionen von Kapitän Czap und wuchtige Angriffe von Bajusz konnten die Friedberger bis auf drei Punkte an den MTV herankommen, jedoch kam das Aufbäumen zu spät und somit ging der zweite Satz mit 20:25 verloren.

Angefeuert von ihrem Kapitän startete das Team in den dritten Satz, in dem es aber wieder nach kurzer Zeit einen Rückstand von drei Punkten ausgesetzt war. Dieses Mal verloren die Friedberger aber nicht den Anschluss und standen kurz vor dem lang ersehnten Satzgewinn. Doch wieder sollte es am Ende nicht reichen und somit ging auch der dritte Satz mit 23:25 an den MTV München II.

Auch wenn in diesem Spiel teilweise gute Ansätze zu finden waren, ist das Team aufgrund des Personalmangels und der fehlenden Konstanz zurzeit nicht in der Lage, in der Bayernliga mitzuhalten. (joy)

Friedberg Bajusz, Böck, Czap, Höbel, Hofmann, Lauer, Spechtmeyer, Vo

