Zweite verpasst knapp den Aufstieg

Das Friedberger Team gewinnt zwar gegen den TSV Steppach. Doch der Sieg reicht nicht aus

Von Thomas Kemmerling

Am letzten Spieltag der Kreisliga 2 trat die zweite Mannschaft des Schachklubs Friedberg/GSV beim TSV Steppach an. Die Ausgangslage war klar: Es musste ein Sieg her, um die Aufstiegshoffnungen zu erfüllen, und der Konkurrent Keres Augsburg durfte gleichzeitig im Fernduell nicht gewinnen.

Aber Andreas Lutz verlor schon bald nach interessanter Eröffnung mit kurzer Rochade gegen die lange seines Gegners und sich abzeichnendem scharfen Spiel etwas den Faden, verfuhr seinen Turm unglücklich in die Brettmitte und dort wurden beide das Opfer einer kleinen Kombination des Gegners. Friedberg lag also zurück und parallel dazu hatten die als Ersatz an den hinteren Brettern aufgebotenen Stefan Fischer, Peter Miller und Waldemar Lutz je entweder einen Bauern ins Geschäft stecken müssen oder Initiative ihres Gegners zulassen müssen. Immerhin konnte Kemmerling seinen zu passiv operierenden Gegner schon in der Eröffnung mittels Bauerndurchbruch im Zentrum überlisten und dabei Qualität nebst besserer Stellung erringen, während Rudi Forster den isolierten Königsbauer seines Gegners zum Stillstand gezwungen hatte und mittelfristig mit dessen Eroberung drohte.

Miller und Waldemar Lutz remisierten dann nach gut zwei Stunden und Kurt Göllner gelang es schließlich, seine geduldig aufgebaute Druckstellung am Damenflügel zum Durchbruch zu bringen und seinem Gegner entscheidend Material abzunehmen. Beim Zwischenstand von 2:2 wurde Stefan Fischers Partie immer spannender, nachdem er im Damen-Turm-Endspiel auch einen zweiten Bauern gegeben hatte und dafür starke Initiative erhielt. Kemmerling war weiter auf der Siegerstraße und auch Helmut Kessler gelang es jetzt, Angriff und Stellungsvorteil zu erzwingen, während Rudi Forsters Plan, vom Druck auf den vorgerückten Königsbauern abzulassen und seine Kräfte zum seitlichen Gegenangriff zu formieren, nicht funktionierte. Kemmerling und Kessler gewannen schließlich ihre Partien noch vor der Zeitkontrolle, sodass Stefan Fischer für die Mannschaft in ein sicheres Remis abwickelte und die Niederlage von Rudi Forster Nebensache blieb. Ein 4,5:3,5-Sieg für Friedberg, der nicht zum Aufstieg reichte, da gleichzeitig Keres die SG Augsburg 4,5:3,5 bezwang. Damit belegten zum Saisonabschluss Rochade Augsburg II mit 14:2 und Keres Augsburg mit 13:3 Punkten die Aufstiegsplätze vor Friedberg mit 12:4 Punkten.

