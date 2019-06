vor 18 Min.

Zwischenrunde der Grundschulen an zwei Orten

In Ottmaring steigt am Mittwoch eine Zwischenrunde im Fußballwettbewerb der Grundschulen.

Die Fußball-Teams der Grundschulen aus dem Landkreis ermitteln in Ottmaring und Kühbach ihre Finalteilnehmer.

Von Peter Kleist

Am Mittwoch, 26. Juni, steht den fußballbegeisterten Grundschülerinnen und Grundschülern wieder ein besonderer Tag ins Haus. Dann nämlich werden an zwei Orten im Landkreis die Zwischenrunden im Fußballwettbewerb der Grundschulen durchgeführt. Ab neun Uhr rollt auf der Anlage des SV Ottmaring und des TSV Kühbach der Ball

21 Mannschaften, die Siegermannschaften der schulinternen Fußballturniere der jeweiligen Grundschule, nehmen an diesem Wettbewerb teil. Die besten vier Mannschaften des nördlichen Landkreises (Spielort Kühbach) und des Landkreis-Südens (Spielort Ottmaring) spielen in der Finalrunde am Donnerstag, 4. Juli, den Landkreissieger auf dem Sportgelände des TSV Friedberg aus.

Für den Sieger gibt es Freikarten für den FCA

Der Sieger bekommt neben dem Wanderpokal wieder Freikarten vom Bundesligisten FC Augsburg gesponsert. Der Arbeitskreis Sport in Schule und Verein freut sich, dass der TSV Kühbach und der SV Ottmaring wieder ihre Plätze zur Verfügung stellen. Die Wettbewerbe beginnen um 9 Uhr und enden um 12 Uhr. Die Siegerehrung ist um 11.40 Uhr geplant.

Die Mannschaftsverteilung sieht wie folgt aus: Kühbach Turnierleitung Werner Chlum (Fachberater Sport), teilnehmende Schulen 11: Affing, Aichach-Nord, Aindling/Todtenweis, Ecknach, Hollenbach, Inchenhofen, Kühbach, Petersdorf, Pöttmes, Rehling, Schiltberg

Ottmaring Turnierleitung Anja Gerstner-Liss (Fachberaterin Sport) Teilnehmende Schulen 10: Adelzhausen-Tödtenried, Dasing, Eurasburg, Friedberg-Süd, Griesbeckerzell-Obergriesbach, Ottmaring, Mering Amberieu, Ried, Stätzling-Derching, Theresia-Gerhardinger- GS Friedberg.

Themen Folgen