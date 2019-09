12:00 Uhr

Zwölfmal Gold für Friedberg

Die Starter des WSV Friedberg machen bei den deutschen Titelkämpfen auf dem Alfsee mit einigen persönlichen Bestleistungen wieder von sich reden. Der Saisonhöhepunkt steht noch bevor.

Von Andreas Hillenbrand

Elf Sportler des Wasser-Sport-Verein Friedberg starteten in sieben verschiedenen Altersklassen bei den deutschen Wasserski-Meisterschaften am Alfsee bei Rieste nördlich von Osnabrück. Die besten Wasserskiläufer aus ganz Deutschland kämpften um Titel in den Disziplinen Trickski, Slalom und Springen und der Kombinationswertung sowie mit der Mannschaft. Die schwierig zu fahrende Anlage sorgte im Slalom für einige Überraschungen. Am Ende sprangen 24 Einzelmedaillen und zwölf deutsche Meistertitel sowie erneut der Vizemeister-Titel für die Mannschaft heraus.

Sieg im Slalom und Trickski

U15 weiblich Im Slalom konnte sich Phoenix Baumgardt im Vorlauf mit neuer persönlicher Bestleistung (drei Bojen bei 52 km/h) vor ihrer Vereinskollegin Paula Götz durchsetzen. Im Finale verteidigten beide WSV-Starterinnen ihre Plätze vor der Konkurrenz. Im Trickski wurde Baumgardt ebenfalls Erste, Paula Götz fiel nach Platz zwei im Vorlauf noch auf den vierten Rang zurück.

U19 weiblich Laura Hillenbrand wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich im Trickski und Slalom jeweils mit neuer persönlicher Bestleistung durch. Im Springen siegte sie im Vorlauf, fiel im Finale aber noch auf Rang zwei zurück. Aufgrund der größten Weite in Vorlauf und Finale, sicherte sie sich aber den Kombinationssieg mit den maximal möglichen 3000 Punkten. Damit zeigte sich Laura Hillenbrand 14 Tage vor den Junioren-Europameisterschaften in Topform.

Hochklassige Konkurrenz

Open Women Obwohl sich Isabel Bossow aktuell auf ihr Studium konzentriert, zeigte sie vor allem im Slalom gegen Jana Wittenbrock (Erste der Weltrangliste und Weltrekordhalterin) sowie Jana-Chathreen Meier (Dritte der Weltrangliste) eine sehr starke Leistung. Am Ende steht ein starker dritter Platz zu Buche. Im Trickski, Springen und der Kombinationswertung holte sie jeweils knapp geschlagen die Silbermedaille.

Open Men Nach Rang drei im Trickski-Vorlauf lag Niklas Heinicke im Finale nach dem ersten Durchgang lange Zeit in Führung. Oliver Marks vom WSC Kalletal verdrängte ihn aber noch auf Platz zwei. Im Slalom erwischte Heinicke, ebenso wie Mannschaftskollege Alexander Graw, einen absoluten Fehlstart – beide schieden bereits an ihrer Anfangsleine aus. Heinicke gewann mit dem weitesten Satz im gesamten Wettkampf den Vorlauf im Springen und landete in der abschließenden Kombinationswertung noch auf Platz zwei. Im Sprungfinale erreichte er die zweitbeste Weite und holte auch hier Silber.

Seniorinnen I Sowohl im Vorlauf als auch im Finale setzte sich Alexandra Weber im Slalom durch und sicherte sich in dieser Disziplin den deutschen Meistertitel.

Hillenbrand dreimal vorne

Senioren I In den Vorläufen behauptete sich Andreas Hillenbrand in allen drei Disziplinen auf Rang eins. Im Trickski und Springen steigerte er sich im Finale noch und gewann diese Disziplinen mit deutlichem Vorsprung. Im Slalom gab es dann einen Zweikampf mit Marc-André Meier vom WSC Kalletal, dem sich Hillenbrand am Ende geschlagen geben musste. Platz zwei reichte aber noch für den Sieg in der Kombination.

Senioren II Mit dem zweiten Platz im Trickski startete Jürgen Usinger in den Finaltag. Im Slalom kämpften dann alle drei Starter des WSV Friedberg – Jürgen Usinger, Markus Krieger und Roland Schnugg – um die Medaillen. Nach dem Vorlauf führte Schnugg, scheiterte aber im Finale an der Anfangsleine. Markus Krieger steigerte sich deutlich und sicherte sich den deutschen Meistertitel. Jürgen Usinger verbesserte sich noch auf Rang drei und feierte den Meistertitel in der Kombination.

Platz zwei mit der Mannschaft

Mannschaftswertung Wie im Vorjahr durften sich Laura Hillenbrand, Isabel Bossow, Niklas Heinicke und Alexander Graw über den zweiten Rang freuen. Dabei war es in diesem Jahr ein Mannschafts-Wettkampf mit Höhen und Tiefen. Nach dem Trickski auf Rang zwei liegend, fiel der WSV Friedberg nach dem Slalom auf Platz vier zurück. Mit starken Leistungen im Springen verbesserten sich die Friedberger knapp vor dem WSC Kalletal und hinter dem WSC Kiefersfelden auf Platz zwei.

Europameisterschaft Für Niklas Heinicke ging es direkt von der deutschen Meisterschaft ins Trainingslager zur Europameisterschaft in Minsk/Weißrussland. Vom 6. bis 8. September geht es um die EM-Titel. Mit Laura Hillenbrand, Roland Schnugg, Jürgen Usinger und Andreas Hillenbrand fahren dann weitere Sportler des WSV Friedberg zur Junioren- und Senioren-EM vom 12. Bis 14. September ebenfalls nach Minsk.

