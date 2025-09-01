Späte Eurasburger Erlösung

SC Eurasburg – SF Friedberg II 1:1 Keinen Sieger gab es ist Derby im Eurasburger Sportpark. Die Heimelf hatte zwar deutlich mehr Spielanteile – den Führungstreffer erzielten aber die Gäste aber mit ihrem ersten Angriff. Nach einem weiten Pass lupfte Stefan Höltl den Ball über den heraus eilenden Schlussmann Noah Jaschke zur Gästeführung. Die Platzherren erspielten sich Chance um Chance. Jürgen Pestel traf den rechten Torpfosten, ein Lupfer des SCE-Topstürmers wurde von einem hinterhersprintenden Abwehrspieler spektakulär von der Linie geklärt. die Eurasburger kamen erst sieben Minuten vor dem Ende durch eine Volleyabnahme von Elias Stockinger zum 1:1-Endstand. „Das war heute ein sehr nervenaufreibender Tag“, fasste Spielertrainer Christoph Augustin, der sich selbst kurz vor dem Anpfiff an der Wade verletzt hatte, kopfschüttelnd zusammen.

TSV Friedberg II – TSV Haunstetten III 2:5 Trotz nummerischer Überzahl konnten die Platzherren nicht punkten. Bereits in der 40. Minute sah Zwezich von Schiedsrichter Brandl die Rote Karte und Luis Denker durfte mit Gelb-Rot nach 74 Minuten vorzeitig zum Duschen marschieren. Petrenko konnte für die Heimelf zwar zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgleichen, dann aber marschierten die Gäste. (r.r.)

DJK Hochzoll - TSV Merching II 1:2: 1:0 Omowanile, 1:1 Mittermeier (63.), 1:2 Pöhlmann (67.). Zeitstrafe: Kurt (DJK/90.).