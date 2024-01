Wer wird Sportler des Jahres in Aichach-Friedberg? Das sind die Kandidaten

Wir suchen die Sportlerin oder den Sportler 2023 aus Aichach-Friedberg. Sie können online für Ihren Favoriten abstimmen. Das sind die Kandidaten.

Wir suchen den Sportler oder die Sportlerin des Jahres 2023 aus dem Wittelsbacher Land. Zahlreiche Meisterschaften holten die heimischen Athletinnen und Athleten in verschiedenen Sportarten. Nun können Sie für ihren Favoriten abstimmen. Auf unserer Internetseite können Sie mitmachen. Sie können aus zwölf Sportassen, die im Kreis wohnen oder für einen Verein aus dem Kreis aktiv sind, wählen. Die Abstimmung endet am 24. Januar um 12 Uhr.

12 Bilder Wer wird Sportler des Jahres in Aichach-Friedberg? Stimmen Sie ab Foto: Ralf Lienert

Sportler des Jahres: Das sind die Kandidaten

Sportschützin Marie-Christin Thurner aus Schmiechen feierte 2023 einen großen Erfolg. Die 24-Jährige schaffte mit ihrer Mannschaft Isental Lengdorf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Maßgeblichen Anteil hatte die Schmiechenerin, die im Schnitt 390,5 Ringe erzielte und so Topschützin ihres Teams war.

Ultraläufer Viktor Reger hat in diesem Jahr keinen Wettbewerb gewonnen, auch weil er nur selten gegen andere antritt. Dafür hat der 43-Jährige einen Weltrekord aufgestellt. Der Oberbernbacher lief an jedem Tag des Jahres mindestens 50 Kilometer und hofft auf einen Eintrag ins Guiness-Buch.

Sein großes Ziel erreichte 2023 Martin Michelius. Der 35-jährige Meringer holte sich in der Sportart Hyrox den Weltmeistertitel. Hier kommt es auf eine Mischung von Kraft und Ausdauer an. Insgesamt stehen acht kräftezehrende Aufgaben an, dazwischen müssen die Sportlerinnen und Sportler einen Kilometer laufen.

Medaillen und Erfolge sammelt Johanna Konrad seit vielen Jahren. 2023 war die Adelzhauserin dennoch besonders erfolgreich. Die 18-Jährige wurde bayerische Meisterin der U18 im Weitsprung und Achte bei der Deutschen. Im Dreisprung wurde sie Dritte bei der Bayerischen.

Deutscher Vizemeister war Trampolintruner Philipp Kleidernigg bereits, nun setzte der Sportler des TSV Friedberg noch einen drauf. Beim Bundespokal sicherte sich der 16-Jährige den Titel und das mit großem Vorsprung.

Alter schützt vor Toren nicht. Das bewies im vergangenen Jahr Fußballer Sebastian Kinzel. Der Angreifer vom SC Griesbeckerzell erzielte in der abgelaufenen Saison 35 Tore in 29 Spielen und bereitete weitere 17 vor. Damit hatte der 35-Jährige maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Auch eine Liga höher gehört der Obergriesbacher mit 13 Treffern zu den besten seiner Klasse.

Nur Sekunden fehlten Markus Daferner am Ende zu einer WM-Medaille. Doch auch so konnte der Ringer des TSC Mering bei den Titelkämpfen überzeugen. Am Ende belegte der 43-Jährige Platz fünf bei der Weltmeisterschaft.

Seit vielen Jahren gehört Jörg Seckler zu den besten Luftpistolenschützen, den das Wittelsbacher Land zu bieten hat. Der Untergriesbecher qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft. Für Furore sorgt der 44-Jährige aber vor allem mit der Mannschaft von Grüne Eiche Schönbach in der Bayernliga. Mit durchschnittlich 372,25 Ringen gehört Seckler zu den besten Schützen der Liga.

Bereits zum zweiten Mal in Folge kletterte Eiskunstläuferin Emilia Burgardt bei den bayerischen Meisterschaften auf das Podest. 2023 wurde die Merchingerin wie im Jahr zuvor Zweite. Die 14-Jährige gehört seit einigen Jahren dem Bayernkader an.

Der Hollenbacher Michael Reichelt gehört zu den stärksten Männern Deutschlands. Der 36-Jährige zieht tonnenschwere LKW oder schmeißt Traktorreifen um. Bei der deutschen Meisterschaft der Strongmen belegte er in diesem Jahr Platz acht.

Zahlreiche Trophäen hat Wasserskifahrer Niklas Heinicke in seiner Karriere bereits gewonnen. Auch 2023 war der Friedberger sehr erfolgreich. Der amtierende Europameister sicherte sich bei den deutschen Meisterschaften im Trickski die Goldmedaille. Auch in der Kombinationswertung holt der 25-Jährige den Titel.

Einen sensationellen Wettbewerb absolvierte Stockschütze Jonas Krepold vom TSV Kühbach. Mit zwei starken Durchgängen sicherte sich der 14-Jährige mit großem Vorsprung den Titel bei den bayerischen Einzelmeisterschaften.