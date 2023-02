Aufruf: Schauen Sie den Superbowl? Dann erzählen Sie uns davon

Am 12. Februar findet der Superbowl statt. Auch in Aichach-Friedberg hat American Football immer mehr Fans. Wir wollen wissen, wie Sie das Spektakel verfolgen.

Am 12. Februar ist es wieder soweit. Dann findet das größte Einzelsportereignis der Welt statt, der Superbowl. Am späten Abend kämpfen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles um die Krone im American Football. Auch in Deutschlands hat die Sportart mittlerweile viele Anhänger. Wir wollen wissen, wie Fans aus dem Kreis Aichach-Friedberg den Abend verbringen und wem sie die Daumen drücken.

Wir suchen deshalb Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Wenn Sie uns erzählen möchten, wie sie den Superbowl verfolgen, melden Sie sich bei uns per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de. (AZ)

