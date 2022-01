Aichach-Friedberg

vor 23 Min.

Heimische Läuferinnen und Läufer erfolgreich bei Silvesterlauf in Pfaffenhofen

460 Läuferinnen und Läufer waren an Silvester in Pfaffenhofen an der Glonn unterwegs. Mit dabei waren auch viele aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Plus Beim Silvesterlauf in Pfaffenhofen an der Glonn sind viele Starterinnen und Starter aus dem Kreis Aichach-Friedberg dabei. Eine Nachwuchsläuferin überrascht.

Von Horst Kramer

Strahlender Sonnenschein, Alpenpanorama und viele Sportlerinnen und Sportler – bei den Silvesterläufen in Pfaffenhofen an der Glonn, Landsberg und Gersthofen gab es viele strahlende Gesichter. Erfolgreich waren auch einige Athletinnen und Athleten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

