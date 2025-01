Voting: Wer wird die Sportmannschaft des Jahres?

Der Sportler des Jahres steht mit dem Leichtathleten Jakob Baufeld von der LG Aichach-Rehling fest. Nun suchen wir die Sportmannschaft des Jahres 2024 aus dem Wittelsbacher Land. Zahlreiche Meisterschaften holten die heimischen Teams in verschiedenen Sportarten. Nun können Sie abstimmen, welche die Sportmannschaft des Jahres im Landkreis Aichach-Friedberg wird. Acht Teams aus verschiedenen Sportarten aus dem Wittelsbacher Land stellt unsere Redaktion zur Auswahl. Online können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Die Abstimmung startet am 20. Januar um 7 Uhr und endet am 29. Januar um 12 Uhr.

Icon Galerie 8 Bilder Wir suchen die Sportmannschaft des Jahres in Aichach-Friedberg. Acht Teams aus dem Wittelsbacher Land stehen zur Auswahl. Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab.

Volleyballer TSV Aichach Den direkten Wiederaufstieg feierten die Volleyball-Männer des TSV Aichach. Mit nur einer einzigen Saisonniederlage holte sich das Team um Trainer Alfred Reichart die Meisterschaft in der Kreisliga Nord. Auch in der Bezirksklasse hat sich das Team im Mittelfeld festgesetzt.

Fußballer TSV Inchenhofen 2023 mussten die Fußballer des TSV Inchenhofen dramatisch aus der Kreisliga absteigen nach drei Relegationsspielen. Doch davon ließen sich die Leahader nicht unterkriegen. Sie schafften souverän als Meister der Kreisklasse Aichach den Wiederaufstieg. Auch eine Liga höher sorgt der Aufsteiger für Furore und kämpft auch dort um den Titel.

Kissinger Handballerinnen Nach zwei Spielzeiten in der Bezirksoberliga sind die Handballerinnen des Kissinger SC zurück in der Oberliga. Das Team von Trainerin Julia Rawein holte sich souverän die Meisterschaft in der BOL. Eine Klasse höher kämpfen die Kissingerinnen nun um den Klassenerhalt.

Ottmaringer Stockschützen Nicht zu stoppen waren im vergangenen Jahr die Stockschützenmänner des SV Ottmaring. Der SVO schaffte auf Eis den Aufstieg in die 2. Liga und ist nach der Hinrunde aktuell auf Kurs 1. Bundesliga. Auch sonst holte Ottmaring zahlreiche Turniersiege. Auf Asphalt holte sich der SVO den Landkreistitel. In der Saison gelang der Aufstieg in die Bayernliga.

Voting: Das sind die Sportmannschaften 2024

Rehlinger Schützinnen Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte schaffte die erste Luftgewehrmannschaft von Alpenrose Rehling den Aufstieg in die Oberbayernliga. Die Lechrainerinnen Carolin Limmer, Melanie Schapfl, Luisa Schopf und Pia Schapfl holten sich souverän die Meisterschaft in der Bezirksoberliga.

Fußballer BC Rinnenthal 2009 spielten die Fußballer des BC Rinnenthal letztmals in der Bezirksliga. 2024 gelang dem BCR die lang ersehnte Rückkehr in das schwäbische Oberhaus. Die Rinnenthaler holten sich die Meisterschaft in der Kreisliga Ost, nachdem sie im Vorjahr als Vizemeister den Aufstieg in der Relegation noch verpasst hatten. Auch in der Bezirksliga spielt der BCR eine gute Rolle.

Meringer Tänzerinnen Die Tanzgruppe Dance Explosion des SV Mering qualifizierte sich in diesem Jahr für die deutschen Meisterschaften. Auch dort konnten die Meringerinnen überzeugen und verpassten mit Platz fünf nur ganz knapp das Podest. Zuvor ertanzten sich die Sportlerinnen sowohl bei der süddeutschen als auch bei norddeutschen Meisterschaft den dritten Platz.

Schönbacher Darter Erst seit wenigen Jahren gibt es bei Grüne Eiche Schönbach eine Dartsabteilung. Mittlerweile sind vier Mannschaften im Spielbetrieb. 2024 fuhr die erste Mannschaft den ersten Titel ein. Moritz Höß, Florian Golling, Fabian Hartl und Thomas Kistler holten sich souverän die Meisterschaft in der 3. nordschwäbischen Dartsliga und schafften somit den Aufstieg in die 2. Liga.