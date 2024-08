VfL Ecknach trauert um früheren Vorsitzenden Willi Baudrexl

Anfang des Jahres feierte Wilhelm Baudrexl, den alle nur Willi nannten, im Kreise seiner Familie noch seinen 70. Geburtstag. Nun ist der Aichacher vor rund anderthalb Wochen nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Baudrexl war viele Jahre als freier Mitarbeiter für unsere Zeitung tätig und vor allem beim VfL Ecknach ein gern gesehener Gast. Der Verein sowie unsere Redaktion trauern um einen stets treuen Begleiter.

Ganze 16 Jahre lenkte Baudrexl als Vorsitzender die Geschicke beim VfL. Auch nach seiner Amtszeit war er ein stets willkommener Gast in Ecknach. Er war weiter in verschiedenen Funktionen tätig und vor allem immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. „Wenn der Willi gesagt hat, er macht das, dann konnte man sich stets auf ihn verlassen. Er war bis zuletzt sehr interessiert, was der VfL so macht. Er stand dem Vorstand immer mit Rat und Tat zur Seite und war sich für nichts zu schade“, so Jochen Selig, der 2006 die Nachfolge Baudrexls als Vorsitzender antrat und bis heute dem Vorstand angehört.

„Für uns war die Nachricht ein Schock. Wir wussten Bescheid bezüglich der Krankheit, aber er hat in der Vorbereitung noch bei uns zugeschaut. Er hat all die Jahre mit dem VfL Ecknach mitgefiebert. Wir verlieren einen geliebten Kameraden und Freund. So einen treuen Gefährten wie den Willi findet man selten, er hinterlässt an vielen Stellen eine Lücke“, so Selig, der Baudrexls Neffe ist.

Trauer um Willi Baudrexl: Fotograf und Ehrenamtler

Für unsere Redaktion war Willi Baudrexl viele Jahre auf den Sportplätzen der Region unterwegs. Viele tolle Schnappschüsse brachte der Hobbyfotograf von seinen Einsätzen auf den Plätzen im Wittelsbacher Land mit. Dabei zeichnete Willi Baudrexl stets der Blick über den Spielfeldrand hinaus aus. Zweikämpfe, Torjubel und grätschende Verteidiger konnte der Aichacher genauso wie ungewöhnliche Bilder außerhalb des Spielgeschehens. Mit seinen Fotos überraschte er Redaktionsmitglieder wie Leserinnen und Leser gleichermaßen.

Von Dasing bis Pöttmes und von Affing bis Kühbach war der Baudrexl Willi unterwegs und lieferte zuverlässig seine Bilder. Nun ist der stets lebensfrohe Aichacher gestorben, die Erinnerungen an den Menschen Willi Baudrexl sowie seine Fotos werden bleiben. Die Beerdigung findet am Freitag um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche Aichach statt, mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Alten Friedhof in Aichach. Willi Baudrexl hinterlässt seine Frau Rosmarie sowie drei Kinder und drei Enkelkinder.