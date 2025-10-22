Andreas Greppmeir läuft einen Marathon für den guten Zweck

Am Wochenende fand im oberpfälzischen Duggendorf im Kreis Regensburg der 16. Naabtal-50-Ultralauf statt. Angeboten wurden neben der namensgebenden 50-Kilometer-Strecke auch Distanzen zwischen 10 Kilometern und der klassischen Marathonstrecke über 42,3 Kilometer. Bei dem Charitylauf stand nicht der Wettkampfgedanke im Vordergrund, sondern das Sammeln von Spenden für den Verein krebskranker Kinder Ostbayern.

Diesem Aufruf kam Andreas Greppmeir aus Mering gerne nach und er entschied sich für die Marathonstrecke. Der Start erfolgte in Duggendorf und die Strecke führte stets an der Naab entlang nach Pielendorf, über Deckelstein nach Ebenwies. Dort wurde nach 10,7 Kilometern gewendet und es ging die gleiche Strecke zurück nach Duggendorf. Beim Marathon musste diese Strecke zweimal absolviert werden. Die Bedingungen waren für den Lauf nahezu optimal. Hatte es beim Start noch Temperaturen um den Gefrierpunkt, so erwärmte die Sonne die Luft während des Laufes auf angenehme zehn Grad.

Vorbei an herbstlich bunten Wäldern kam Greppmeir gut mit der etwas hügeligen Strecke zurecht, er erreichte das Ziel nach 6:56:32 Stunden. Durch den Spendenlauf kamen 800 Euro zusammen, die durch den Veranstalter an den Verein krebskranker Kinder Ostbayern übergeben werden können. Bei Greppmeir stehen nun 139 Marathons bzw. Ultramarathons auf der Sammelliste. (AZ)