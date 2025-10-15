Aufsteiger Ottmaring will die Kämpfe in der neuen Liga genießen

Dreimal in Folge sind die Luftgewehrschützen der SG Ottmaring zuletzt aufgestiegen. Am Sonntag startet die Erfolgsmannschaft in der Oberbayernliga in die neue Saison. Klappt es am Ende wieder mit dem Aufstieg? „Das Ziel ist der Klassenerhalt“, betont Mannschaftsführer Simon Schuß. Schließlich steige mit jedem Aufstieg auch die Qualität der Gegner. Die SG Ottmaring schießt seit Jahren in derselben Besetzung. „Wir haben uns in den letzten Jahren schon verbessert“, sagt Schuß, betont aber: „Hier ist vermutlich vorerst eine Grenze erreicht.“

Mit fünf Luftgewehr- und drei Luftpistolen-Teams ist der Sportschützengau Friedberg so stark wie noch nie bei den Rundenwettkämpfen im Bezirk Oberbayern vertreten. Neben der SG Ottmaring, die mit der Luftpistole sowie mit der 1. Luftgewehr-Mannschaft als Meister erstmals in der Oberbayernliga antritt, profitierte auch KK Mering von einer Umgruppierung der Bezirksgruppen. Die Meringer sind wieder in der höchsten Liga des Bezirks zurück. Im Vergleich zur Bezirksoberliga treten hier fünf Schützen gegeneinander an. Deshalb werden die Ottmaringer Lena Spicker, Andreas und Simon Schuß sowie Julian Baur nun von Emma Scharbert unterstützt. Bei KK Mering startet neben Cäcilia Stadtherr, Stefan Zieglmeir, Michaela und Florian Hirschberger nun Stefanie Lachmayr.

SG Ottmaring setzt sich den Klassenerhalt als Ziel

Am Sonntag richten sich die Blicke der Schießsportinteressierten nach Ottmaring. Dort trifft die SG zum Auftakt in ihrem einzigen Heimkampf auf Eichenlaub Unterstall II und die SG Wilzhofen. Während bei den Gastgebern der Klassenerhalt als Ziel angesetzt ist, peilen die Unterstaller sowie Wilzhofen vordere Plätze an. KK Mering trifft in Oberpfaffenhofen auf den Gastgeber Edelweiß Gilching und die Burgschützen Emmenhausen. Mit großer Spannung erwartet wird auch der 2. Wettkampftag, wo es am 2. November um 15 Uhr in Mering zum Lokalderby zwischen KK Mering und der SG Ottmaring kommt.

Wie schnell sich die SG Ottmaring in der Oberbayernliga zurechtfindet, wird sich vor allem im Kopf entscheiden, glaubt Schuß. „Je weniger Gedanken man sich macht, desto besser ist man.“ Sein Verein hat noch nie so hochklassig geschossen. „Wir wollen es genießen, wir können nur gewinnen“, sagt Schuß. Zeit, die Erfolge der vergangenen Jahre zu realisieren, hatten er und seine Teamkollegen kaum. „Beim zweiten oder dritten Aufstieg mussten wir schon schmunzeln: Das kann doch nicht wahr sein.“ Schließlich sei der Aufstieg nie geplant gewesen.

Luftpistolenschützen wollen an Erfolge anknüpfen

Auch die Luftpistolenschützen der SG Ottmaring könnten nach der vergangenen erfolgreichen Saison in der Oberbayernliga wieder vorne dabei sein. Bei den zwei Teams von 11+1 Freienried wird hingegen der Klassenerhalt angestrebt. Auch in der Luftgewehr-Bezirksoberliga ist der Gau Friedberg mit KK Harthausen-Paar I und Freischütz Haberskirch-Unterzell mit zwei Vereinen vertreten. Gespannt darf man hier auf das Abschneiden der Haberskircher Damen bei der Premiere in den Einzelduellen sein. Auch bei KK Harthausen soll nach dem Abstieg in der Saison 2023/24 das zweite Gastspiel in den Einzelvergleichen länger dauern. Hier wird neben Sabrina Eckert, Laura Mair und Selina Krauss die Bayerische Vizemeisterin Bianca Madjari für Carina Hecher, die aus beruflichen Gründen in die zweite Mannschaft wechselt, das Team verstärken.

Da die dritte Mannschaft von Unterstall als stärkster Gauoberligameister den Aufstieg in die Bezirksliga nicht antrat, ist hier neben dem zweiten Team der Tagbergschützen Gundelsdorf auch die zweite Mannschaft von KK Harthausen-Paar als Meister der Gauoberliga in die Bezirksliga Nord-West aufgestiegen. Der Neuling geht mit Hans-Jürgen und Markus Späth sowie Bianca Madjari und Jasmin Thoma an den Start. (rmü/jly)