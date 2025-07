Auftakt in den Bezirksligen: Was erwartet Mering und Rinnenthal?

Nach zwei ziemlich gegensätzlich verlaufenen Sommerpausen starten die beiden Bezirksligisten SV Mering und BC Rinnenthal am Sonntag in die Saison 2025/26. Während der SV Mering nach einer mittelmäßigen Vorsaison einen großen personellen Umbruch hinter sich hat, konnte der BC Rinnenthal den Kader zusammenhalten und verstärkte ihn zusätzlich in der Breite. Die Ziele sind klar: Der BCR will seine starke Premierensaison bestätigen und sich dauerhaft in der Bezirksliga Nord etablieren. Der MSV hingegen will unter seinem neuen Spielertrainer Thilo Wilke einen neuen Stil entwickeln - und gleichzeitig erfolgreich sein.

