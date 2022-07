Selina Jones verpasste die Quali – und ist bei der Kanu-WM dennoch mittendrin

Plus Selina Jones verpasste die Qualifikation für die WM in Augsburg. Warum die 25-jährige Friedbergerin dennoch mittendrin ist und wie sie mit Misserfolgen umgeht.

Verglichen mit den Erfolgen ihrer Eltern hat es Kanusportlerin Selina Jones nicht leicht. Die Friedbergerin musste in der Vergangenheit viele Niederlagen einstecken und ist immer wieder aufgestanden. Aktuell finden die Weltmeisterschaften auf ihrer Heimstrecke in Augsburg statt, allerdings ohne die 25-Jährige, die als Vierte nur denkbar knapp die Qualifikation verpasst hatte. Doch Jones verfolgt auch Ziele außerhalb des Sports: „Ich bin mehr als nur der Paddelsport“.