Asphalt statt Trampolin

Eine außergewöhnliche Leistung, die ihresgleichen sucht, vollbrachte das Geschwisterpaar Marc und Julina Kimmel, beide Trampolintrainer und -Sportler des TSV Friedberg. Schon zum vierten Mal fuhren beide nach Wien, wo das international bekannte Sportevent am 6. April stattfand und weltweit bekannte Profi- und Hobbyläufer in ihren Bann zog. So kam es in diesem Jahr erneut zu einer Rekordteilnehmerzahl von 45.000 Läuferinnen und Läufern, die an zwei Tagen das Bild von Wien sportlich prägten.

Wenn auch für die Friedberger Trampoliner im Vorfeld wenig Vorbereitungszeit für diese anspruchsvolle Strecke blieb, so konnten sich Marc und Julina Kimmel doch im vorderen Abschnitt des riesigen Teilnehmerfelds behaupten und eine entsprechend beachtliche Zeit herauslaufen. So bewältigte Marc Kimmel die 42,195 Kilometer in einer Zeit von 4:28:51 Stunden und belegte in seiner Altersklasse den 1368. Platz. In der Totalen war es Platz 5538. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug dabei 6:07 min. per 1000 Meter.

Trotz strahlend blauem Himmel blies an diesem Tag ein eisiger Ostwind. Julina Kimmel lief in ihrer Altersklasse auf einen beachtlichen 618. Rang (insgesamt 8397.).

Im Mai sind die beiden wieder auf gewohntem Terrain zu sehen: Die bayerischen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Trampolinturnen stehen an. (wm)