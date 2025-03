Rinnenthal gewinnt Generalprobe, Stätzling unterliegt

Am kommenden Wochenende starten die ersten Bezirksligisten in die Frühjahresrunde. Während der BC Rinnenthal am vergangenen Wochenende seine Generalprobe bestritt, haben der FC Stätzling und der SV Mering noch eine Woche länger Vorbereitung.

BC Adelzhausen - BC Rinnenthal 2:3 (0:0)

Zwar gewann der BC Rinnenthal seine Generalprobe beim BC Adelzhausen, zufrieden war Spielertrainer Manuel Utz allerdings nicht. „Die 30 Minuten vor der Halbzeit waren eine Katastrophe“, sagt Utz. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann gut gemacht.“ Tobias Friedl (59.) und Jakob Seidl (63.) brachten seine Mannschaft in Führung. Adelzhausens Dominik Müller gleich mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten aus (75., 80.). Am Ende war es ein Eigentor von Martin Kügle, das dem BCR den Sieg bescherte – der erste im vierten Test (ein Remis, zwei Niederlagen).

Mit der Vorbereitung insgesamt ist Utz „überhaupt nicht zufrieden“. Das liegt zum einen an der Personalsituation. Sowohl er als auch Spielertrainer-Kollege Maximilian Merwald mussten immer wieder aussetzen, auch sonst gab es viele krankheitsbedingte Ausfälle. Utz befürchtet, dass die Situation über die Faschingstage nicht besser wird. Auch mit den Testspielen ist Utz nicht zufrieden. Er weiß aber auch: Die Leistungen aus der Vorbereitung müssen für den Punktspielstart nichts bedeuten. Am Sonntag (14 Uhr) ist der TSV Dinkelscherben zu Gast. „Da müssen wir ein paar Gänge höher schalten“, fordert Utz.

FC Stätzling - SV Hammerschmiede 1:2 (0:1)

Auch der FC Stätzling hat aktuell viele Verletzte und Kranke zu beklagen. Gegen den SV Hammerschmiede unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Loris Horn 1:2. „Das Ergebnis war nicht das, was wir uns erhofft haben“, betont der Trainer. Bei den zahlreichen Ausfällen sei es allerdings schwer, Dinge einzustudieren. Die Führung durch Fabian Frieser (20.) glich Daniel Palluch nach der Pause aus (56.), wenig später traf Sebastian Kraus zum Sieg für die Gäste (71.).

Icon Vergrößern Der FC Stätzling (links Luca Lenz) unterlag dem SV Hammerschmiede (Mitte Saysana Khongdy). Foto: Rudi Fischer Icon Schließen Schließen Der FC Stätzling (links Luca Lenz) unterlag dem SV Hammerschmiede (Mitte Saysana Khongdy). Foto: Rudi Fischer

„In der ersten Halbzeit konnten wir nicht das auf den Platz bringen, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Horn. „Die zweite Halbzeit war okay.“ Das große Manko sei die Chancenverwertung gewesen: „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen müssen.“ Horn hofft nun, dass in den nächsten Tagen wieder einige Spieler ins Training zurückkehren. Am kommenden Samstag (17 Uhr) steht gegen die SpVgg Langerringen das letzte Testspiel vor dem Start in die Frühjahresrunde an.

TSV Gersthofen - SV Mering 3:4 (1:2)

SC Olching - SV Mering 2:1 (1:1)

Gleich zwei Testspiele bestritt am Wochenende der SV Mering – und das mit einem von einer Grippewelle sehr ausgedünnten Kader. Gegen den TSV Gersthofen gewann der SVM 4:3, beim SC Olching setzte es eine 1:2-Niederlage. „Ich war sehr zufrieden mit den Leistungen“, sagt Trainer Dominik Sammer. „Mit den Verletzungen weniger.“ Mit Luigi Manfreda und Manuel Ebeling zogen sich gleich zwei Spieler einen Außenbandriss zu, beide werden die nächsten Wochen fehlen.

Vor allem der Auftritt in Gersthofen gefiel Sammer. Sebastian Kempf (20.), Manfreda (27.), Dejan Durasinovic (68.) und Jonas Niemi (85.) trafen für Mering, Jermaine Meilinger (44.), Robin Widmann (46.) und Dino Rekanovic (90.) erzielten die Treffer für Gersthofen. „Wir hatten eine gute Präsenz, eine gute Schärfe und Zug zum Tor“, fasst Sammer zusammen. Gegen Olching war das Tor von Dominik Schön (15.) zu wenig, Florian Obermeier (7.) und Luka Batarilo-Cerdic (68.) sorgen für einen 2:1-Sieg der Hausherren – der dem SVM-Trainer allerdings nichts ausmachte.

„Wenn es nach uns ginge, könnte es losgehen“, sagt Sammer, der auch mit dem Fitnesszustand seiner Mannschaft sehr zufrieden ist. In den verbleibenden zwei Wochen liegt im Training der Fokus auf den ersten Gegnern in der Frühjahresrunde, am Donnerstag (19 Uhr) steht noch ein letzter Test beim TSV Moorenweis auf dem Programm.