BC Rinnenthal vor „einem der wichtigsten Spiele der Saison“

Nach einer von Ausfällen geplagten Winterpause steht für den BC Rinnenthal der Rückrundenauftakt mit dem Nachholspiel vom neunten Spieltag gegen den TSV Dinkelscherben (So., 14 Uhr) an. Für Manuel Utz ist es „eines der wichtigsten in dieser Saison für uns. Der Start am Wochenende wird uns die kommenden Wochen verfolgen und mit einem Sieg könnten wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen“, verleiht der Spielertrainer des BCR der Partie eine besondere Bedeutung. Allerdings kann er selbst nicht dabei sein: „Nach fast zwei Jahren verpasse ich das erste Mal wieder ein Spiel“, sagt der Stürmer, der krank ausfällt. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung. In der letzten Partie der Hinrunde konnten die Rinnenthaler mit einem hart erkämpften 4:3-Sieg gegen den TSV Haunstetten noch einmal Selbstvertrauen tanken. Nun gilt es, diesen Schwung mit in die zweite Saisonhälfte zu nehmen. In den Vorbereitungsspielen brachte die Mannschaft nicht die erwünschte Leistung auf den Platz. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen, konnte der BCR zuletzt jedoch den BC Adelzhausen mit 3:2 bezwingen und immerhin die Generalprobe erfolgreich bestehen.

