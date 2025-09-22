Die gute Seele des BC Rinnenthal: Urgestein Roman Kramer ist tot

Im kommenden Mai hätte Roman Kramer seinen 80. Geburtstag feiern können. Dieses Jubiläum durfte er aber nicht mehr erleben. Am Samstag wurde der „Huizer Manni“, wie er genannt wurde, zu Grabe getragen. Um ihn trauert nicht zuletzt der BC Rinnenthal, dem er über Jahrzehnte hinweg in ganz besonderer Weise verbunden war. Insbesondere, weil man ihn als ein engagiertes Vereinsmitglied schätzte, wie es sie heutzutage immer seltener gibt.

Kramer darf man als Mann der ersten Stunde bezeichnen, schließlich war er schon dabei, als der BC Rinnenthal gegründet wurde. Und so passte es auch ganz recht zu ihm, dass er das erste Tor für seinen Verein erzielte. Von 1970 bis 1986 gehörte er der ersten Mannschaft an. Danach kehrte er dem Verein keineswegs den Rücken zu, sondern setzte sich mehr als 35 Jahre lang als Betreuer ein. Viele verletzte Spieler waren mit ihren Verletzungen beim „Huizer Manni“ in guten Händen. Vor allem sorgte er mit väterlichen Ratschlägen dafür, dass so mancher angeschlagene Kicker nach kurzer Pause wieder auf den Platz zurückkehren konnte.

Gesangseinlagen und Aufstiegsfeiern mit dem Hänger: Roman „Huizer Manni“ Kramer bleibt in Rinnenthal unvergessen

Unvergessen bleiben seine Gesangseinlagen, wenn er nach Erfolgen voller Begeisterung das Vereinslied („Blau und Weiß, wie lieb‘ ich dich“) anstimmte. Ebenso bleiben seine Rundfahrten mit dem Hänger durch den Ort in Erinnerung, mit denen er Aufstiege feierte. Als Zimmermeister verfügte Roman Kramer über handwerkliches Geschick, von dem der BCR bei vielen Baumaßnahmen profitierte.

Ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen, war der Dank des Vereins für einen Mann, der als Vorbild für die jüngere Generation und als Vereinsidol anzusehen ist. „Er war die gute Seele des Vereins“, stellte Thomas Losinger fest, der Abteilungsleiter Fußball im Bezirksligisten: „Er hatte Legenden-Status. Bis vor zwei Jahren war er noch Betreuer, er war immer dabei.“ (jeb)