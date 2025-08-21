Icon Menü
Bemerkenswerte Fairplay-Geste von Utz bei Rinnenthaler Gala

Fußball - Bezirksligen

Bemerkenswerte Fairplay-Geste von Utz bei BCR-Gala

Der Spielertrainer korrigiert beim Stand von 0:0 den Schiedsrichter und verzichtet auf einen Elfmeter. Anschließend trifft er beim 4:1 doppelt. Mering dreht ein packendes Derby.
    |
    |
    |
    Maximilian Merwald (rechts) und der BC Rinnenthal zeigten bei Dominik Marks und dem SV Wörnitzstein ein bemerkenswert gutes Auswärtsspiel.
    Maximilian Merwald (rechts) und der BC Rinnenthal zeigten bei Dominik Marks und dem SV Wörnitzstein ein bemerkenswert gutes Auswärtsspiel. Foto: Szilvia Izsó

    BC Rinnenthal Total überzeugend war der Auftritt des BC Rinnenthal am Mittwochabend beim SV Wörnitzstein. Mit 4:1 gewann die Merwald/Utz-Truppe völlig verdient - auch in dieser Höhe. Von Beginn glänzte der BCR mit sicherem Kombinationsspiel. Das Fundament dazu bildete der starke Defensivverbund um Kapitän Jakob Seidl, Maxi Klotz, Lukas Genitheim, Daniel Koller und Ersatztorhüter Rafael Engl. Nach zehn Minuten setzte Michael Fesenmayr einen Kopfball aus sieben Metern knapp neben den linken Pfosten. Nach einem Flankenball von Koller von der rechten Außenbahn vergab Julian Büchler leichtfertig, als er den Ball nicht richtig traf. Dann war wieder Fesenmayr an der Reihe, alleine vor Torwart Belmin Bojic säbelte er das Spielgerät über den Querbalken.

