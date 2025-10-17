Rinnenthal ohne Torjäger vor Pflichtaufgabe, Mering steht auswärts vor schwerer Prüfung

Die Hinrunde neigt sich allmählich dem Ende zu und die Friedberger Bezirksligisten fiebern der Winterpause entgegen. Der BC Rinnenthal hat sich bislang einen komfortablen Platz im Tabellenmittelfeld erarbeitet und steht nun am 15. Spieltag vor einer Pflichtaufgabe, um möglicherweise noch in der oberen Tabellenregion ein Wörtchen mitzureden. Der SV Mering hingegen scheint bislang den großen Umbruch im Sommer mit Spielertrainer Thilo Wilke ohne Probleme gemeistert zu haben. Nach 14 Spieltagen grüßen die Meringer von der Tabellenspitze und visieren die Herbstmeisterschaft an. Um den nächsten Schritt machen zu können, muss der MSV bei einem Gegner bestehen, der gerne Mannschaften im oberen Tabellenbereich ärgert.

Zuletzt musste sich der BC Rinnenthal gegen Joshofen-Bergheim und in Zusmarshausen jeweils mit einem Punkt zufriedengeben. Mit nun 22 Zählern auf dem Konto rangiert der BCR auf dem achten Tabellenplatz und hat einen komfortablen Elf-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand zum Tabellendritten Jettingen beträgt zurzeit fünf Punkte, wodurch auch ein Sprung in das obere Tabellendrittel möglich ist.

Rinnenthals Spielertrainer Manuel Utz: „Wir dürfen Gundelfingen keinesfalls unterschätzen“

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt Rinnenthal Tabellenschlusslicht Gundelfingen II, die in dieser Spielzeit lediglich sechs Punkte sammeln konnten. Spielertrainer Manuel Utz, der aufgrund einer Roten Karte im vergangenen Spiel nicht auf dem Platz stehen wird, mahnt jedoch zur Vorsicht: „Genau solche Spiele, in denen man auf dem Papier der Favorit ist, sind am gefährlichsten. Wir dürfen Gundelfingen keinesfalls unterschätzen. Sie haben eine junge Mannschaft und werden sicherlich alles geben, um vor der Winterpause noch zu punkten.“

Auch Rinnenthals Ziel ist es, aus den letzten sechs Spielen möglichst viele Punkte zu holen: „Ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen. Natürlich am liebsten 18, aber wir schauen von Woche zu Woche. Jetzt schauen wir erst auf das Spiel am Sonntag, wo wir 100 Prozent geben müssen.“ Personell fehlen dem BCR, neben Utz selbst, der ebenfalls gesperrte Sebastian Lindermayr sowie Michael Fesenmayr und Ben Eckert. Zudem stehen Fragezeichen hinter einigen erkrankten Spielern.

Herausragende Tordifferenz, drei Siege in Serie: Breiter Kader ein Schlüssel zum Erfolg beim SV Mering

Mit einem 2:0-Erfolg über die SpVgg Lagerlechfeld baute der SV Mering zuletzt seine Siegesserie auf drei Spiele aus. Mit 33 Punkten und einer herausragenden Tordifferenz von 40:12 sind die Meringer aktuell Spitzenreiter in der Bezirksliga Süd. Verfolger Bobingen ist mit einem Zähler weniger auf dem zweiten Platz, wobei der Puffer zum Tabellendritten aus Germaringen bereits mit sieben Punkten komfortabel ist. Ein Beleg für die breite Qualität im Kader des MSV ist, dass trotz der insgesamt erzielten 40 Tore der beste Torschütze, Sommerneuzugang Simon Gail, lediglich sieben Treffer auf seinem Konto hat. Mit bislang 15 verschiedenen Torschützen unterstreicht die Mannschaft ihre ausgeglichene und breit aufgestellte Kaderqualität.

Bereits am Samstag um 15 Uhr gastiert der SV Mering beim neuntplatzierten FC Wiggensbach, der in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen hat, dass er Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel ernsthaft fordern kann – zuletzt mit einem 1:1-Unentschieden in Kaufering und einem weiteren 1:1 in Bobingen. „Es wird ein unfassbar schweres Auswärtsspiel. Sie sind physisch eine starke Mannschaft und besonders auf ihrem engen Platz werden Zweikämpfe entscheidend sein“, verrät Wilke.

Personell sieht es für die kommende Aufgabe wieder besser aus. Massimo Pegoraro, Maximilian Kless und Harald Kerber stehen wieder zur Verfügung. Auf Jonas Niemi und Emanuel Blenk kann der junge Spielertrainer hingegen nicht zurückgreifen. Zudem steht ein Fragezeichen hinter Noah Mölders.